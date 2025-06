Fra et anonymt kontor i et kjøpesenter i New Delhi driver ekteskapsdetektiven Bhavna Paliwal med å undersøke potensielle ektefeller – en voksende industri i India, hvor yngre generasjoner i økende grad velger kjærlighetsekteskap fremfor arrangerte ekteskap.

Tradisjonen med at partnere nøye velges ut av begge familier er fortsatt svært populær, men i et land hvor sosiale skikker endrer seg raskt, velger stadig flere par sine egne partnere.

For noen familier er det første steget når unge elskere ønsker å gifte seg, ikke å kontakte en prest eller en festplanlegger, men en detektiv som Paliwal, som bruker avanserte spionverktøy for å undersøke den potensielle partneren.

Sheela, en kontorarbeider i New Delhi, forteller at da datteren hennes kunngjorde at hun ønsket å gifte seg med kjæresten sin, hyret hun umiddelbart Paliwal.

«Jeg hadde et dårlig ekteskap,» sa Sheela, hvis navn er endret fordi datteren fortsatt ikke vet at forloveden hennes ble undersøkt.

«Da datteren min sa at hun var forelsket, ønsket jeg å støtte henne – men ikke uten skikkelige undersøkelser.»

Paliwal, 48, som grunnla sitt Tejas Detective Agency for mer enn to tiår siden, sier at virksomheten går bedre enn noensinne.

Teamet hennes håndterer rundt åtte saker i måneden.

I en nylig sak – en klient som undersøkte sin potensielle ektemann – oppdaget Paliwal en feil i opplysningene om mannens lønn.

«Mannen sa at han tjente rundt 70 700 dollar i året,» sa Paliwal. «Vi fant ut at han faktisk tjente 7 070 dollar.»

‘En tjeneste for samfunnet’

Det er diskret arbeid. Paliwals kontor ligger gjemt i et kjøpesenter i byen, med et uskyldig skilt som sier at det huser en astrolog – en tjeneste familier ofte bruker for å finne en gunstig bryllupsdato.

«Noen ganger vil ikke klientene mine at folk skal vite at de møter en detektiv,» lo hun.

Å hyre en detektiv kan koste fra 100 til 2 000 dollar, avhengig av hvor omfattende overvåkningen er. Det er en liten investering for familier som bruker mange ganger mer på selve bryllupet.

Det er ikke bare bekymrede foreldre som ønsker å undersøke sine fremtidige svigerbarn. Noen ønsker bakgrunnssjekker på sin fremtidige ektefelle – eller, etter ekteskapet, å bekrefte en mistenkt affære.

«Det er en tjeneste for samfunnet,» sa Sanjay Singh, en 51 år gammel detektiv, som sier at byrået hans har håndtert «hundrevis» av pre-ekteskapelige undersøkelser bare i år.

Privatdetektiven Akriti Khatri sa at rundt en fjerdedel av sakene ved hennes Venus Detective Agency var pre-ekteskapelige undersøkelser. «Det finnes folk som vil vite om brudgommen faktisk er homofil,» sa hun, og nevnte et eksempel.

Arrangerte ekteskap som binder to hele familier sammen krever en rekke sjekker før paret i det hele tatt snakker sammen. Dette inkluderer økonomiske undersøkelser og, viktigst av alt, deres status i Indias tusenårige kastehierarki.

Ekteskap som bryter strenge kaste- eller religiøse skiller kan få dødelige konsekvenser, noen ganger resulterende i såkalte «æresdrap».

Tidligere ble slike pre-ekteskapelige sjekker ofte gjort av familiemedlemmer, prester eller profesjonelle ekteskapsformidlere. Men rask urbanisering i voksende megabyer har svekket sosiale nettverk og utfordret tradisjonelle måter å verifisere ekteskapsforslag på.

Arrangerte ekteskap skjer nå også på nettet gjennom matchmaking-nettsteder, eller til og med dating-apper.

«Ekteskapsforslag kommer også på Tinder,» la Singh til.

‘Basert på løgner’

Jobben er ikke uten utfordringer. Lag med sikkerhet i moderne leilighetskomplekser gjør det ofte langt vanskeligere for en agent å få tilgang til en eiendom enn i eldre frittstående hjem.

Singh sa at detektiver må stole på sin sjarm for å fortelle en «skrønehistorie» for å komme inn, og sa at teamene hans balanserer i gråsonen mellom «lovlig og ulovlig».

Men han understreket at agentene hans opererer på lovens rette side, og beordrer teamene sine til å gjøre «ingenting uetisk», samtidig som han bemerket at undersøkelser ofte betyr at «noens liv blir ødelagt».

Teknologi er på detektivenes side. Khatri har brukt teknologiske utviklere til å lage en app for agentene sine, slik at de kan laste opp rapporter direkte på nettet – uten å etterlate noe på agentenes telefoner, i tilfelle de blir tatt.

«Dette er tryggere for teamet vårt,» sa hun, og la til at det også hjalp dem med å «få skarpe resultater på kortere tid og til lavere kostnad.»

Overvåkningsverktøy som koster bare noen få dollar er lett tilgjengelige. Disse inkluderer lyd- og videoopptaksenheter skjult i hverdagslige gjenstander som myggmiddelkontakter, til mer sofistikerte magnetiske GPS-sporere for biler eller små bærbare kameraer.

Teknologiboomen, sa Paliwal, har satt forhold under press. «Jo mer høyteknologiske vi blir, jo flere problemer får vi i livene våre,» sa hun.

Men hun insisterte på at verken teknologien eller detektivene burde få skylden for å avsløre en bedrager. «Slike forhold ville uansett ikke ha vart,» sa hun. «Ingen forhold kan fungere basert på løgner.»

