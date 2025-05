Mohammed Awed Alkafarna var ennå ikke født da besteforeldrene og andre familiemedlemmer ble tvunget ut av sine hjem og sitt land i en av de største menneskeforflytningene i moderne historie.

Men han vokste opp med å høre historier som ble overlevert muntlig om grusomhetene som rammet hundretusener av palestinere i det som nå er kjent som Nakba – katastrofen – i 1948.

Alkafarna, en advokat og menneskerettighetsaktivist bosatt i Beit Hanoun i Nord-Gaza, har imidlertid selv opplevd det verste av israelsk brutalitet. Han har overlevd en folkemordkrig som den jødiske staten har ført mot enklaven, og som har drept over 48 000 mennesker på bare femten måneder.

Den unge palestineren frykter det verste, ettersom USAs president Donald Trump går hardt inn for et sterkt kritisert forslag om å drive ut folket i Gaza for å “gjenoppbygge” den ødelagte enklaven.

“Disse uttalelsene om fordrivelse minner veldig om det som skjedde med våre besteforeldre og familie, som ble tvunget ut av sitt land i 1948 under trusler og med våpen,” sier Alkafarna til TRT World.

Alkafarna mener imidlertid at situasjonen er verre enn i 1948, fordi verden nå ser grusomhetene som utspiller seg i Palestina i sanntid, akkurat som den direktesendte Gaza-folkemordet.

“Forskjellen mellom dette (folkemordet) og Nakba er at i dag er menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale domstoler – som ikke eksisterte den gang – til stede og vitner til det som skjer, men de er ute av stand til å beskytte palestinerne,” legger Alkafarna til.

Trump har hevdet at mens Israel vil overlevere Gaza til USA etter krigen, må alle palestinere forlate enklaven for å muliggjøre gjenoppbyggingen.

“Alle jeg har snakket med elsker ideen om at USA eier det landområdet,” sa Trump kort tid etter et møte med Israels statsminister Benyamin Netanyahu.

For palestinerne i Gaza – som har blitt tvunget til å flytte flere ganger siden 7. oktober 2023 – er den absurde ideen skremmende lik Nakba, da sionistiske grupper med makt tvang over 750 000 palestinere til å forlate sine hjem for å etablere Israel, som okkuperte 78 prosent av landet og fragmenterte det palestinske samfunnet.

Okkupasjonen fordypet seg i 1967 da Israel tok Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem, og gradvis delte opp palestinske områder gjennom ulovlige bosetninger, militær kontroll og blokader.

I dag forblir Gaza isolert under beleiring, mens den okkuperte Vestbredden er delt opp av kontrollposter og ulovlige bosetninger, noe som etterlater Palestina som en samling av frakoblede, krympende landområder.

Et vedvarende mareritt

Som hundretusener av andre palestinere i Gaza og andre steder, har Alkafarnas liv blitt drastisk forandret av folkemordkrigen som har gjort den kystnære enklaven til et dystopisk landskap – fylt med råtnende lik og fjell av vridd metall og betongruiner.

Hans familiehjem er fullstendig ødelagt, akkurat som hjemmene til slektningene hans, av israelske luftangrep.

Familien på ni har blitt splittet, med moren og en av søstrene hans, Maryam, som har blitt flyttet til Qatar for behandling av skader påført under israelske bombardement i Nord-Gaza. Maryam mistet også mannen sin.

Selv etter å ha flyktet sørover, stoppet ikke angrepene. Søsteren hans Sajida og hennes svigerfamilie ble også skadet, mens helsen til hans diabetiske bror Ezz el-Din forverret seg på grunn av mangel på insulin.

“Jeg mistet min nære venn, min barndomsvenn, min fetter, og jeg mistet et stort antall slektninger og venner. Jeg mistet vennene mine fra skolen, vennene mine fra universitetet da jeg studerte jus, og jeg mistet kollegaer som kunne ha blitt strålende advokater hvis ikke den israelske okkupasjonen hadde drept dem,” legger Alkafarna til.

Andre som Mohammed Kahlout sier at bare døden kan skille dem fra deres elskede Gaza.

“Vi avviser å forlate Gaza,” sier Kahlout, 27, en palestinsk menneskerettighetsaktivist, til TRT World, med henvisning til Trumps forslag.

Kahlout har utholdt 15 måneder med folkemord, konstant fordrevet fra ett sted til et annet inntil den siste våpenhvileavtalen. Da vendte han tilbake til hjemmet sitt i Nord-Gaza, bare for å finne hele nabolaget sitt redusert til ruiner.

“Vi vil ikke forlate Gaza med mindre det er til himmelen. Hvis vi noen gang forlater Gaza, er himmelen det eneste stedet vi vil dra,” sier Kahlout.

“Vi har mistet mange…i denne krigen. Vi ser det å forlate Gaza som et svik mot blodet til våre martyrer.”

For palestinerne blir den dype følelsen av tilhørighet sett på som kilden til deres motstandskraft i møte med tiår med israelske grusomheter.

Etter våpenhvilen vendte folk tilbake til hjemmene sine, bare for å finne lokalområdene utslettet og samfunnsfasilitetene ødelagt, med Israel som systematisk målrettet sykehus, infrastruktur, vannbrønner og kommuner.

“Brødrene mine fant ingenting…okkupasjonen hadde fullstendig utslettet byen, med vilje ødelagt infrastrukturen…slik at folk ikke hadde tilgang til vann eller engang et sted å slå opp teltene sine,” sier Alkafarna.

Global fordømmelse

Global fordømmelse av Trumps forslag har vært rask og enstemmig.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avviste sterkt planene om å skape et “alternativt hjemland” for palestinerne, og uttalte at “Ingen kan fordrive palestinerne fra deres historiske hjemland; ingen kan forårsake en ny Nakba for dem.”

Trumps plan syntes å komme som et sjokk selv for hans egen administrasjon, fordi dagen etter kunngjøringen forsøkte USAs utenriksminister Marco Rubio og Det hvite hus' pressesekretær Karoline Leavitt å trekke tilbake forslaget om at palestinerne ville bli permanent bosatt andre steder, og sa at de kun ville bli midlertidig flyttet.

Selv Trump kunne ikke direkte svare på en journalists spørsmål om hvordan og under hvilken myndighet USA kunne ta over Gaza og okkupere det på lang sikt, fordi det ikke finnes noen slik bestemmelse under internasjonal lov.

Kahlout hevder at verken Trump eller noen andre har noen rett til å fordrive palestinerne fra deres land.

“Gazas land er ikke til salgs. Prisen er for høy…Vi vil ikke akseptere et alternativt hjemland eller tvungen fordrivelse før vi dør på vårt land. (Selv) den osmanske sultanen Abdulhamid ga ikke opp en eneste tomme av Palestina, og vi vil heller ikke gi opp Gaza. Vi vil ikke forlate det,” legger Kahlout til.

Kahlout refererte til forsøket fra Theodor Herzl, lederen av den sionistiske bevegelsen, som søkte å etablere en jødisk stat i Palestina. Herzl henvendte seg til den osmanske sultanen Abdulhamid II med et tilbud om å betale en betydelig del av imperiets gjeld i bytte mot tillatelse til å bosette jøder i Palestina.

Sultan Abdulhamid II avviste dette forslaget bestemt, og uttalte: “Jeg vil ikke selge noe, ikke engang en tomme av dette territoriet, fordi dette landet ikke tilhører meg, men til alle osmanere.”

Noen palestinere ser imidlertid vestlig hykleri i de siste utviklingene, til tross for den økende globale støtten til en to-statsløsning for å avslutte Israel-Palestina-konflikten.

“I dag snakker alle om at palestinernes eksodus fra deres land er et klart brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, mens de fleste av disse landene bidro til den israelske regjeringens drap på palestinere direkte eller indirekte,” sier Alkafarna.

“I 76 år har palestinerne krevd sin rett til å etablere en stat med Jerusalem som hovedstad. Hvor var rettighetene til det palestinske folket før? Eksisterte de ikke før nå?”