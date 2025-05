Washington, DC — Forrige måned kjørte en bonde i Kambodsjas nordvestlige Battambang-provins en lastebil lastet med kassava over en landmine på gården sin. Han ble drept på et øyeblikk i eksplosjonen, som ifølge myndighetene ble forårsaket av en bakkeplassert antitankmine.

Hans død skjedde bare dager etter at to erfarne kambodsjanske mineryddere mistet livet mens de forsøkte å fjerne miner fra en risåker i den nordvestlige Oddar Meanchey-provinsen – et område som var preget av harde kamper mellom Khmer Rouge-opprørere og regjeringen på 1980-tallet.

De er blant de tusenvis av ofre som hvert år rammes av antipersonell- eller antikjøretøymineulykker i rundt 70 land og territorier, hvor 110 millioner aktive landminer fortsatt utgjør en fare for menneskeliv.

Men siden Donald Trumps administrasjon suspenderte sine mineryddingsprogrammer over hele verden i 90 dager, har spørsmålet som plager mange globale ideelle organisasjoner som arbeider i aktive eller tidligere konfliktsoner vært dette: Hvordan drive de kostbare mineryddingsoperasjonene – fra gårdene i Kambodsja og de ulendte fjellene i Afghanistan til de tette skogene i Den demokratiske republikken Kongo og kaffeplantasjene i Colombia – uten avgjørende amerikansk finansiering.

“Denne brå stansen truer livreddende arbeid i sterkt kontaminerte land som Ukraina, Irak, Laos og andre,” sa en talsperson for International Campaign to Ban Landmines - Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC) til TRT World.

“Konsekvensene vil være alvorlige og umiddelbare.”

ICBL-CMC er et globalt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for å eliminere vilkårlige våpen.

USA har bombet dusinvis av land siden andre verdenskrig, men leder også globale mineryddingsinnsatser. Fra 2019 til 2023 utgjorde for eksempel USAs støtte 1,2 milliarder dollar, som representerte 37 prosent av all internasjonal finansiering i løpet av femårsperioden. I 2023 alene bidro USA med 309,8 millioner dollar, som utgjorde 39 prosent av all internasjonal støtte.

For øyeblikket gir USA finansiering til over 30 land og områder som er rammet av miner og eksplosive krigsrester (ERW), og dekker aktiviteter som rydding, opplæring i eksplosiv risiko, destruksjon av lagre og bistand til ofre.

I 2023 var landene som mottok støtte fra USA: Afghanistan, Angola, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Kambodsja, Colombia, Kroatia, DR Kongo, Irak, Jordan, Kosovo, Laos, Libanon, Libya, Marshalløyene, Myanmar, Palau, Palestina, Rwanda, Serbia, Salomonøyene, Somalia, Sør-Sudan, Sri Lanka, Syria, Tadsjikistan, Thailand, Ukraina, Vietnam, Jemen og Zimbabwe.

I Kambodsja, Laos og Vietnam er USA den største bidragsyteren til mineryddingsarbeid. I disse sørøstasiatiske landene pågår det fortsatt arbeid med å fjerne ueksploderte bomber, inkludert klasebomber, som ble sluppet av amerikanske styrker under Vietnamkrigen for over 50 år siden. Under den såkalte “skyggekrigen” fra 1964 til 1973 slapp USA mer enn 2 millioner tonn bomber over Laos, noe som gjorde det til det mest bombede landet i historien på per innbygger-basis.

USA har også vært den største bidragsyteren i flere andre land som desperat trenger fortsatt minerydding, inkludert Ukraina, Irak og Syria.

“Alle disse landene vil bli påvirket. Programmer som er helt avhengige av amerikansk finansiering vil bety at ingen miner eller eksplosive krigsrester vil bli fjernet, ulykker er mer sannsynlige, og folk som bor i kontaminerte områder vil ikke få informasjonen de trenger for å holde seg trygge,” sa ICBL-CMC-talspersonen til TRT World.

Flykt av mineryddingseksperter

ICBL-CMC sa at bistandsprogrammet for ofre, som gir nødvendige proteser og andre elementer for helse og velvære til overlevende etter landminer og eksplosive krigsrester, også vil bli satt på pause som følge av frysingen av amerikansk internasjonal bistand.

“Selv programmer som delvis er finansiert av USA vil oppleve betydelige forstyrrelser, ettersom visse aktiviteter eller nøkkelpersonell må stoppe. USAs beslutning vil tydelig ha en skadelig innvirkning på de mange nasjonale ansatte som jobber for mineryddingsorganisasjoner og som arbeider utrettelig for å rydde land,” la ICBL-CMC-talspersonen til.

ICBL-CMC sa at USAs beslutning kan bety slutten for mineryddere og annet personell også.

“I mange tilfeller vil de bli ‘permittert’ uten lønn og usikkerhet om når og om de vil kunne jobbe igjen. Hvis de går over til andre stillinger før bistanden gjenopptas, vil deres ekspertise og utallige timer med opplæring gå tapt.”

Legacies of War, en amerikansk utdannings- og interesseorganisasjon som arbeider for å adressere de pågående konsekvensene av de amerikanske krigene i Kambodsja, Laos og Vietnam, uttrykte forvirring over Trumps beslutning om å fryse utenlandsk bistand, og fortalte TRT World at USA-finansierte programmer alene i 2022 ryddet over 43 000 mål land og ga medisinsk og rehabiliterende omsorg til over 53 000 overlevende etter landminer og eksplosive krigsrester.

“Med et gjennomsnitt på 15 ofre per dag på verdensbasis fra eksplosive krigsrester – omtrent halvparten av dem er barn – er disse ryddeinnsatsene avgjørende for å redde liv,” sa Sera Koulabdara, administrerende direktør for gruppen, og la til: “Denne kortsiktige beslutningen vil få alvorlige konsekvenser for de mest sårbare samfunnene rundt om i verden.”

Koulabdara, som var seks år gammel da hun flyktet fra Laos til USA med familien sin, nevnte en nylig hendelse i det sørøstasiatiske landet der en 36 år gammel mann ble drept av en 50 år gammel eksplosiv enhet mens han lagde mat.

Med rundt 10 prosent av landet i Laos kontaminert av ueksploderte eksplosiver (UXO) ryddet, sa hun at risikoen for ulykker er høy.

“Laos har i gjennomsnitt rundt 30–60 ulykker per år. Arbeidsstansen kan bety høyere ulykkesrater, og skulle en ulykke skje, kan ikke bistand gis med denne stoppordren,” la hun til.

Med henvisning til et annet eksempel på en ung kvinne i Laos som trengte en oppfølgingsavtale med en lege angående en beinskade hun pådro seg da en ueksplodert bombe gikk av, sa hun: “Vår partner kunne ikke hjelpe henne. Andre vil gå tom for penger til å betale sine ansatte og risikere å måtte ansette og omskolere på nytt i det håpefulle tilfellet at frysen oppheves.”

Da hun vokste opp i Laos, så Koulabdara sin far, Dr. Sith Koulabdara, operere på utallige ofre for klasebombeulykker, inkludert en liten jente som gikk på samme skole som henne og som formet hennes lidenskap for å se landminer ryddet fra hele verden.

Hun sa at Legacies of War har sendt brev til og hatt møter med den amerikanske administrasjonen, Kongressen, Utenriksdepartementet, amerikanske ambassadører i Laos, Kambodsja og Vietnam angående finansieringsfrysingen.

“Vi oppfordret dem til å handle raskt og reversere denne beslutningen,” sa hun, og la til: “En dispensasjon eller rask positiv gjennomgang for mineryddings- og bistandsprogrammer for ofre er akutt nødvendig for å la ryddeeksperter komme tilbake til sitt viktige livreddende arbeid.”

