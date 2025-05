En stridslysten Donald Trump dobler innsatsen på sitt forslag om å «ta over» Gaza etter å ha tvunget palestinere ut av den ødelagte enklaven, noe som har utløst sinte reaksjoner og fordømmelser fra hele verden.

Den amerikanske presidenten har insistert på at to millioner palestinere bør forlate sin historiske middelhavsenklave fordi det «bare er en rivningstomt» hvor «ingen kan bo». Han nevnte imidlertid ikke hvordan Gaza har blitt forvandlet til et dystopisk landskap av ruiner som følge av Israels krig mot palestinerne.

«Det er en fenomenal beliggenhet, ved havet, med det beste været. Alt er bra. Noen vakre ting kunne gjøres der,» sa Trump, en eiendomsutvikler som ble politiker og som ønsker å «eie» Gaza.

Mandag uttalte han at palestinerne ikke vil ha noen rett til å vende tilbake til Gaza under hans kontroversielle plan om å okkupere området.

Eksperter har imidlertid uttrykt tvil om Trumps plan. «Det kan ikke gjennomføres. Israel kan ikke bare gi bort Gaza. Ingen nabo vil ta imot to millioner fordrevne palestinere... Det er bare tull,» sier Edward Erickson, en tidligere amerikansk militæroffiser og pensjonert professor i militærhistorie ved Marine Corps University.

Trumps forslag, forteller Erickson til TRT World, er tilsynelatende drevet av hans ønske om å bli sett på som «en frelser og bli idoliserte av folk». «Han har alltid ønsket seg Nobels fredspris. (Men) ærlig talt, det er idioti,» sier Erickson og legger til at ingen «kan med sikkerhet si hva Gazas fremtid vil bli» med den usikkerheten som nå råder over enklaven.

Ramzy Baroud, en palestinsk forfatter og politisk analytiker, ser derimot Trumps Gaza-plan som en avledningsmanøver fra det egentlige målet — nemlig «å gi Netanyahu en politisk seier for å stabilisere hans skjøre regjering» ved å flytte fokuset til Gaza og gi den pressede statsministeren dekning til «å fortsette etnisk rensing på Vestbredden med mindre oppmerksomhet».

En plan rettet mot Hamas?

Mens den israelske hæren har gjennomført intensive bombinger og vilkårlige angrep på Gaza i over 15 måneder, har den palestinske motstandsgruppen Hamas kommet ut av ruinene som en styrke som fortsatt kan styre enklaven.

Trump kom med den siste overtakelsesplanen fordi Tel Aviv har opplevd «militære tilbakeslag i Gaza og svekket troverdighet i regionen,» forteller Baroud til TRT World.

Den pågående våpenhvilen viser at «Hamas er på vei tilbake til administrasjonen av Gaza,» sier Sami Barhoum, en Gaza-basert palestinsk journalist, til TRT World.

Hamas’ tilbakekomst til makten i Gaza er en betydelig hindring for gjennomføringen av Trumps plan, som kan sette amerikanske tropper, hvis de blir utplassert i Gaza, i direkte konfrontasjon med Hamas og deres allierte.

Trump hadde tidligere hevdet at hans plan ikke ville kreve utplassering av amerikanske tropper i Gaza.

Mens Netanyahu hadde lovet å eliminere Hamas etter angrepene 7. oktober, er det «klart» at den palestinske gruppen fortsatt er til stede etter den dødeligste krigen i Midtøstens historie siden 1948, ifølge Barhoum. Mange analytikere har også tidligere vurdert at Hamas ikke kan utslettes av Israel.

Det er tegn på at Hamas’ militære struktur nå ledes av Mohammed Sinwar, broren til Yahya Sinwar, gruppens avdøde leder, som var hjernen bak angrepene 7. oktober, ifølge israelske kilder.

Junior Sinwar var også en av de påståtte hjernene bak angrepet 7. oktober, ifølge israelske kilder. «Han var 100 prosent en del av kjerneteamet som planla 7. oktober,» sa en tidligere Mossad-sjef for kontraterror, og la til at «han er svært viktig» i Hamas’ militære lederskapskretser.

Sinwar tok over ledelsen av Qassam-brigadene, Hamas’ væpnede fløy, etter at Mohammed Deif, den mangeårige lederen for den militære strukturen, ble drept i et israelsk angrep i juli.

Vil palestinerne forlate Gaza?

Baroud tror ikke at Trumps plan kan fungere fordi «tvungen fordrivelse av palestinere er usannsynlig».

Gazas folk har vist «ekstraordinær motstandskraft, og motstår israelsk aggresjon til tross for enestående ødeleggelse,» sier han.

«Forsøk på å presse dem inn i Sinai har mislyktes, og global motstand mot masseutvisninger er fortsatt sterk, selv fra arabiske land.» Saudi-Arabia og Jordan, to arabiske stater, har avvist Trumps utvisningsplaner.

Men Netanyahu, som elsket Trumps nye «visjon» for Gaza, sa at «saudierne kan opprette en palestinsk stat i Saudi-Arabia; de har mye land der.»

Uttalelsene fra Trump og Netanyahu har opprørt noen saudiarabiske ledere.

«Hvis han (Trump) virkelig ønsker å være en fredshelt og oppnå stabilitet og velstand for Midtøsten, bør han flytte sine elskede israelere til delstaten Alaska og deretter til Grønland — etter å ha annektert det,» skrev landets toppmedlem i Shura-rådet, Yousef bin Trad Al-Saadoun, i en spøkefull artikkel for den saudiarabiske avisen Okaz forrige uke.

Kan Trump stilles for retten i Haag?

Trumps oppsiktsvekkende uttalelser om Gaza kan føre til nok et søksmål mot ham, som allerede har stått overfor mange anklager, fra seksuell trakassering til utbetaling av taushetspenger under presidentkampanjen i 2024, ifølge menneskerettighetsgrupper.

Hvis Trump går videre med å gjennomføre sin Gaza-plan, «kan ICC være en mulighet,» sier Omar Shakir, direktør for Israel og Palestina ved Human Rights Watch (HRW), med henvisning til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

«Arrestordre utstedt for Netanyahu og (den tidligere israelske forsvarsministeren Yoav) Gallant er bevis på ICCs forpliktelse til at ingen står over loven,» sier Shakir til TRT World.

Men Shakir tror at Trumps plan «ikke vil bli gjennomført som skissert».

En nylig uttalelse fra HRW sa at en mulig direkte amerikansk involvering kan gjøre Washington til en del av mulige grusomhetsforbrytelser, hvorav noen faller innenfor ICCs mandat som har jurisdiksjon over forbrytelser begått i Palestina.

«Det vil flytte USA fra å være medskyldig i krigsforbrytelser til direkte utførelse av grusomheter,» sa HRW-uttalelsen.