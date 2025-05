I århundrer var himmelen hovedsakelig forbeholdt menn. Men Gokce Kubra Turan Yildirim, Tyrkias første kvinnelige kaptein på Airbus A380, har brutt med denne tradisjonen – og bevist at cockpiten har plass til alle som har viljen til å nå dit.

For tolv år siden tok Yildirim sine første skritt mot himmelen. I dag sitter hun ved roret på verdens største passasjerfly og flyr for Emirates, flyselskapet i Dubai hvor hun har tilbrakt år med å perfeksjonere sitt håndverk og arbeide seg oppover i gradene med utholdenhet.

I en video delt på sosiale medier kan man se Yildirim, stilig kledd i sin kapteinsuniform, gå smilende ut av en flyterminal hvor hun blir møtt av familie og venner med blomsterbuketter. Ansiktet hennes, strålende av stolthet, fanger øyeblikkets betydning.

"For omtrent 12 år siden startet jeg denne reisen, og i dag har den ført meg til kapteinstolen. Hvert skritt, hver utfordring og hver suksess har lært meg så mye. Dette yrket er ikke bare en jobb; det har blitt en del av livet mitt. Jeg vil takke alle som har støttet meg og stått ved min side gjennom denne reisen. Jeg er nå offisielt Airbus 380-kaptein," skrev hun i sin kunngjøring.

Ordene hennes, fulle av ydmykhet og glede, gir et innblikk i besluttsomheten som kreves for å navigere i en bransje som fortsatt er dominert av menn. Airbus A380, et todekkersfly som kan frakte over 800 passasjerer, er et teknologisk mesterverk – å kommandere det er en imponerende prestasjon.

Som 37-åring kommanderer Yildirim verdens største passasjerfly.

Troens sprang

Reisen ser ut til å ha vært like tilfredsstillende som destinasjonen. Hennes vei til kapteinstolen var alt annet enn konvensjonell.

Født og oppvokst i Ankara, utmerket Yildirim seg akademisk, og fikk en grad i Elektrisk og Elektronisk Ingeniørvitenskap ved Bilkent Universitet, etterfulgt av en mastergrad ved Bogazici Universitet. En lovende karriere innen rådgivning fulgte, med en rolle hos Accenture.

Men noe manglet.

I et eksklusivt intervju med TRT World, sa Yildirim: 'Jeg innså at akademia ikke var noe for meg. Konsulentarbeidet var givende, men kontormiljøet stemte ikke overens med mine lidenskaper. Det var da jeg visste at jeg måtte følge hjertet mitt.'

Etter å ha forlatt en stabil karriere, meldte hun seg inn i Turkish Airlines’ (THY) kadettpilotprogram — et ukonvensjonelt valg som kom med risiko og usikkerhet.

'Den mest utfordrende øyeblikket var å ta den beslutningen. Det var skremmende, full av usikkerhet. Men når jeg først forpliktet meg til det, følte jeg meg utrolig frigjort,' minnes hun.

Programmet ga den strukturerte og grundige opplæringen hun trengte, og bygde bro mellom hennes ingeniørbakgrunn og luftfartsverdenen.

'Min tid på THY Technic og flyskolen var avgjørende for å finpusse mine ferdigheter som pilot. Det lærte meg å prioritere sikkerhet fremfor alt annet og ga meg en dypere forståelse for flyteknologi,' sier hun.

Etter år med utrettelig studium tok hun offisielt til himmelen — steg jevnt oppover gradene til hun tjente sine vinger og begynte sin oppstigning, og ble kaptein i Emirates.

Bryter barrierer på 37,000 fot

Veien til cockpit var ikke uten hindringer eller turbulens.

Å tjene et pilotsertifikat er en krevende prosess for alle, som involverer teoretisk læring, flytrening og eksamener. Men for kvinner kan samfunnsforventninger noen ganger presentere ekstra hindringer.

'Kjønn endrer ikke den grunnleggende prosessen, men det var subtile fordommer. Noen tvilte på om en kvinne kunne håndtere presset ved å være kaptein. Men det som virkelig betydde noe var min kjærlighet til å fly og min vilje til å kjempe meg gjennom,' sier Yildirim

Den viljen betalte seg.

Yildirims første flyvning som kaptein var til Paris – et surrealistisk øyeblikk etter år med disiplin og ofre. Hun steg i gradene og oppnådde det som få hadde gjort før henne – å bli kaptein på Airbus A380 hos Emirates, et av verdens ledende flyselskaper.

"Etter alle årene med trening føltes det utrolig å sitte i kapteinens sete. Ansvarsbyrden var enorm, men jeg visste at jeg var klar. Det beste var å dele det øyeblikket med familien min, som støttet meg gjennom hele reisen," sier hun.

Det var mer enn bare en personlig seier. Det var en milepæl for neste generasjon kvinner som våger å forestille seg selv i kapteinens sete.

Overvinne utfordringer

Overgangen fra ingeniørfag til luftfart krevde mer enn teknisk ferdighet. Overgangen fra en strukturert akademisk verden til det dynamiske, høytrykksmiljøet med flyging krevde tilpasningsevne.

"Den største utfordringen var å tilpasse seg den uforutsigbare naturen til luftfart. Det krevde rask tenkning og en helt annen tankegang. Men jeg fant ut at mine problemløsningsevner fra ingeniørfag var utrolig nyttige," forklarer hun.

Mentorer spilte en avgjørende rolle i hennes reise, og veiledet henne gjennom utfordringer og hjalp henne med å navigere i den mannsdominerte industrien. Hennes tid hos Turkish Airlines (THY) Technic og flyskolen finpusset ytterligere hennes ferdigheter.

"Å bli kaptein handler ikke bare om tekniske ferdigheter—det handler om lederskap, beslutningstaking, og evnen til å holde seg rolig under press," sier hun.

Yildirim erkjenner også at hennes opplæring ved THY, etterfulgt av år med erfaring hos Emirates, forberedte henne på det kolossale ansvaret det er å kommandere en A380.

Emirates tilbød et strengt kapteinsoppgraderingsprogram, som krevde omfattende simulatortrening, vurderinger, og lederevalueringer. Å bestå disse testene tillot henne å kommandere et av de mest avanserte flyene i luften, en drøm hun hadde jobbet mot i årevis.

Inspirerer neste generasjon

Yildirim begynte sin profesjonelle karriere med en praksisplass hos Turkish Airlines’ (THY) flyvedlikeholdsselskap, THY Technic. Etter å ha fullført sin opplæring, sluttet hun seg til THYs Airbus-flåte som annenpilot.

Hun håper at hennes reise vil inspirere flere tyrkiske kvinner til å bryte inn i luftfarten — eller i noen mannsdominerte felt.

Hun mener at landskapet er i endring, med flere kvinner som entrer yrker som tidligere ble ansett som ukonvensjonelle for dem. Men fremgang krever ikke bare individuell besluttsomhet, men også strukturell støtte fra institusjoner og samfunnet.

“Tider forandrer seg. Flere kvinner blir piloter, ingeniører, og ledere. Nøkkelen er å bryte gjennom samfunnets forventninger og tro på ditt eget potensial,” legger hun til.

Kapteinens sete på en A380 kan virke som toppen av prestasjon, men Yildirims ambisjoner svever høyere.

Hun er lidenskapelig opptatt av å veilede unge piloter og holde seg i forkant av luftfartens teknologiske utvikling. Med AI og automatisering som omformer industrien, er hun optimistisk for fremtiden.

«Teknologi vil fortsette å revolusjonere luftfarten, gjøre flyreiser tryggere og mer effektive. Men menneskelige piloter vil alltid være essensielle, spesielt i komplekse, stressende beslutningssituasjoner. Fremtiden vil se piloter som jobber sammen med AI, og sikrer de beste resultatene gjennom en kombinasjon av menneskelig ekspertise og automatisering,» sier hun.

Hennes råd til unge kvinner som forfølger ambisiøse drømmer er enkelt men kraftfullt:

«Ikke vær redd for å endre kurs hvis du ikke er fornøyd der du er. Det er aldri for sent å følge din lidenskap, uansett hvilke utfordringer eller samfunnsforventninger du måtte møte. Stol på deg selv, ta dristige skritt, og omgi deg med mennesker som støtter og inspirerer deg,» legger hun til.

Yildirim er aktivt involvert i mentorprogrammer, foredrag og initiativer som har som mål å støtte unge kvinner som går inn i STEM og luftfartskarrierer. Mens hun fortsetter å krysse kontinenter, forblir Yildirim forpliktet til å fremme mangfold i luftfarten.

Hennes reise er bevis og en påminnelse om at med utholdenhet, mot og tro på seg selv, er selv ikke himmelen grensen.