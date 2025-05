Hver dag krysser millioner av mennesker grenser med passet i hånden. For mange andre gir ikke reisedokumentene deres samme frihet.

I januar publiserte Henley & Partners og Arton Capital sine årlige Passport Indexes, rangeringer som vurderer styrken til ulike pass basert på hvor langt de kan ta deg uten behov for visum.

Resultatene, som hvert år, vekket en kjent debatt til live: Hvorfor fungerer noen pass som nøkler til verden, mens andre mer som låste porter?

For eksempel gir pass fra Singapore og Japan tilgang til over 190 land uten mye byråkrati. I motsatt ende av skalaen møter borgere fra Afghanistan, Syria, Irak og Pakistan ofte skepsis, og de trenger visum til de fleste destinasjoner.

Burak Demirel, en representant for Henley & Partners i Istanbul, forteller til TRT World at dataene for disse rangeringene kommer fra International Air Transport Authority (IATA) og suppleres med intern forskning og åpen kilde-informasjon, inkludert medieoppslag.

Men for mange reisende – spesielt de fra det globale sør – svarer ikke rangeringene på et grunnleggende spørsmål: Hvorfor åpner noen pass flere dører enn andre?

Dessverre finnes det ingen klare svar, bare en labyrint av ledetråder.

Skjebnen ligger i tallene

Rangeringen av et pass avhenger av antall destinasjoner innehaveren kan besøke uten forhåndsgodkjenning. Selv om elektroniske visum og visum ved ankomst teller, er den mest ettertraktede statusen visumfri innreise.

Eksperter som studerer mobilitet og migrasjon har identifisert noen faktorer som kan påvirke passets styrke. Økonomisk stabilitet, volumet av bilaterale handelsavtaler, befolkningsstørrelse og statistikk over visumoverskridelser spiller alle en rolle.

“Hvis du ser på dataene, har nasjoner med høyere BNP i gjennomsnitt også høyere visumpoeng, og de blir også sett på som mer gunstige av andre land for visumliberalisering fordi det er lavere risiko for uønsket migrasjon,” sier Ugur Altundal, en migrasjonsforsker og forfatter av den kommende boken The Right to Travel: Toward an Ethics of Short-Term Mobility.

I løpet av det siste tiåret har mange land beveget seg mot å løsne visumrestriksjoner eller generelt eliminere visumkrav for å gjøre internasjonale reiser mer sømløse.

Men for store deler av verdens befolkning – spesielt de fra lav- og mellominntektsland – har denne endringen hatt liten effekt.

Et visumkrav er ikke bare en byråkratisk hindring; det kan være en barriere for økonomisk og sosial mobilitet fra det globale sør, sier eksperter.

Hva man kan gjøre på den globale scenen, avhenger ofte av en enkelt, uforanderlig faktor: passet man har.

For eksempel kan en nigeriansk dataingeniør få jobb i et fransk firma, men det er ingen garanti for at han får visum til faktisk å jobbe der.

I 2023 ble mellom 41 og 50 prosent av Schengen-visumsøknadene fra Bangladesh, Ghana, Mali, Pakistan og Senegal avslått.

“Variasjonen i Schengen-avslagsrater mellom regioner og nasjonaliteter går utover rent økonomiske faktorer,” sier Demirel. “Det peker på at diskrimineringspolitikk basert på identitet og kultur kan forklare den høye avslagsraten.”

Politisk ustabilitet eller interne konflikter svekker også et pass’ status betydelig.

“Hvis det er politisk ustabilitet eller borgerkonflikt i et land og befolkningsstørrelsen er høy, kan antallet mennesker som søker asyl eller blir uautoriserte migranter øke,” sier Altundal.

Likevel er logikken bak passrangeringer ikke alltid konsekvent.

Pakistan, for eksempel, ligger på 96. plass på Henley Index – en posisjon det har hatt i flere år. Men landets BNP per innbygger, Human Development Index (HDI)-rangering og interne sikkerhetssituasjon er bedre enn Burkina Faso, Tsjad, Sierra Leone eller Sudan. Likevel gir passene til disse landene visumfri reise til flere destinasjoner.

Dette skyldes at Burkina Faso og Tsjad har handels-, diplomatiske og visumfrie avtaler med andre land i deres nærområde på det afrikanske kontinentet.

“De har mer fleksibilitet og åpenhet for visumreiser innen Afrika,” sier Altundal.

Pakistan, derimot, har anstrengte relasjoner med sine nærmeste naboer.

“Dessverre er Pakistans forhold til sine naboer, inkludert Afghanistan, Iran og India, ikke særlig gode,” sier Shamshad Ahmed Khan, Pakistans tidligere utenrikssekretær.

Diplomatiske og handelsavtaler kan dramatisk påvirke passets styrke, sier eksperter.

For eksempel hadde De forente arabiske emirater visumfrie avtaler med bare 35 land i 2006. I dag kan emiratiske borgere reise til 182 destinasjoner uten forhåndsvisum.

“Passene som har hatt størst suksess med å klatre på rangeringen, tilhører land som aktivt har jobbet for økt tilgang gjennom internasjonale relasjoner og diplomati, som UAE,” sier Demirel fra Henley & Partners.

Et kapittel fra historien

Det moderne passet oppsto tidlig på 1900-tallet, formet av sikkerhetsbekymringer under første verdenskrig.

“Passet vi bærer i dag er egentlig et produkt av første verdenskrig, da bekymringer om sabotasje og spionasje i internasjonale konflikter var svært til stede,” sier Patrick Bixby, forfatter av License to Travel: A Cultural History of the Passport.

Dokumentet var ment å styrke nasjonale grenser og overvåke hvem som kom og gikk. “Så krigens preg henger fortsatt igjen i passet i dag,” sier Bixby.

I krigstider strammes reiserestriksjonene inn.

Sommeren 1917 steg en russisk mann ved navn Konstantin Petrovich Ivanov av et tog i Finland med et pass som bar hans antatte identitet.

I virkeligheten var han Vladimir Lenin, som reiste i dekning for å unngå Russlands provisoriske regjering, som jaktet på bolsjevikledere. Lenin hadde barbert sitt ikoniske skjegg og brukt en parykk for passbildet for å slippe gjennom grensekontrollene.

I dag ville slike forkledninger vært nesten umulige å gjennomføre gitt biometrisk sikkerhet, ansiktsskanninger og digitale databaser som er installert på synlige og skjulte punkter på en flyplass.

Men selv i en tid med avansert reiseteknologi, dikterer geopolitikk hvem som kan bevege seg fritt.

Ikke alle reisende er like

Konflikter i Syria, Jemen, Afghanistan og Venezuela har drevet millioner fra sine hjem, noe som har bidratt til økt anti-innvandringssentiment verden over. Men ikke alle flyktninger behandles likt.

Ta Ukraina som eksempel.

Siden den russiske invasjonen i 2022 har mer enn 6,8 millioner ukrainere flyktet, hovedsakelig til EU-land. Likevel, til tross for denne masseforflytningen, forblir Ukrainas pass sterkt og gir visumfri tilgang til 147 destinasjoner.

Syrere, derimot, møter intense reiserestriksjoner.

“Vi ser rasisme i Ukrainas tilfelle,” sier Altundal. “Jeg tror kulturell nærhet (til Europa), inkludert rase, religion, geografisk nærhet og politisk betydning, er avgjørende faktorer som kan forklare hvorfor ukrainske borgere behandles annerledes enn syrere og afghanere.”

Den samme logikken gjelder for Venezuela.

Over 7,7 millioner venezuelanere har forlatt landet sitt på grunn av økonomisk kollaps, mange søker tilflukt i Sør-Amerika eller USA. Men i motsetning til syriske flyktninger har venezuelanere en betydelig fordel: felles språk og kulturelle bånd.

Altundal sier at dette skyldes at venezuelanere snakker spansk, og de har en kulturell og religiøs tilknytning til Spania. Madrid hadde presset EU til å gi Venezuela visumfritak.

“Syrere ble også tvunget ut av sine hjem. Det var også problemet med legitimiteten til den syriske regjeringen (Bashar al-Assads regime). De fleste land kansellerte visumavtaler med Syria, men de gjorde ikke det med Venezuela,” sier Altundal.

Pass, et skjebnestempel?

Fremveksten av høyrepartier i Europa og et intensiverende anti-innvandringsklima i Vesten har økt visumavslagsratene de siste årene.

I USA har Trump-administrasjonens nedslag mot ulovlig innvandring også stått i sentrum. Samtidig har Australia gjort det vanskelig for utenlandske studenter å få opptak til universiteter, og Spania har innført begrensninger på sitt statsborgerskapsinvesteringsprogram.

“I en tid med global reise og migrasjon er et pass nært knyttet til individets skjebne for hvor de ønsker å dra for å forfølge sine karrierer og livsstiler eller for å knytte bånd til familie og venner,” sier Bixby.

“Hva man kan gjøre på den globale scenen, defineres i stor grad av hvilket pass man har.”