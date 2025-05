Nesten 30 prosent av de millioner syriske flyktningene som bor i land i Midtøsten ønsker å vende hjem i løpet av det neste året, etter Bashar al-Assads fall. Dette er en økning fra nesten ingen året før, ifølge lederen for FNs flyktningorganisasjon.

Endringen er basert på en vurdering gjort av FN i januar, bare noen uker etter at Assad ble avsatt, noe som brakte en brå slutt på en 13 år lang borgerkrig som hadde skapt en av de største flyktningkrisene i moderne tid.

"Vi har endelig sett en bevegelse i riktig retning etter år med tilbakegang," sa Filippo Grandi til en liten gruppe journalister i Damaskus, etter møter med Syrias nye administrasjon.

Antallet syrere som ønsker å returnere "hadde nådd nesten null. Nå er det nesten 30 prosent i løpet av noen få uker. Det er et budskap her, som jeg tror er veldig viktig, må lyttes til og må handles på," sa han.

Rundt 200 000 syriske flyktninger har allerede returnert siden Assad falt, sa han, i tillegg til rundt 300 000 som flyktet tilbake til Syria fra Libanon under krigen mellom Israel og Libanon i september og oktober, hvor de fleste antas å ha blitt værende.

Strenge vestlige sanksjoner

Å få tilbake de rundt 6 millioner syrerne som flyktet til utlandet og de millioner som ble internt fordrevne, har vært hovedmålet for Syrias nye administrasjon.

Men borgerkrigen har etterlatt store deler av mange større byer i ruiner, tjenestene er nedslitte, og det store flertallet av befolkningen lever i fattigdom. Syria er fortsatt underlagt et strengt vestlig sanksjonsregime som effektivt kutter landet av fra verdensøkonomien.

For å hjelpe syrere som vender tilbake, mange av dem selger ofte alt de eier for å betale for reisen, gir FN-organisasjoner noe kontantstøtte til transport og vil hjelpe med mat og gjenoppbygging av minst deler av ødelagte hjem, sa Grandi.

Mer hjelp er nødvendig fra givere, sa Grandi, og sanksjonene bør revurderes. Han kommenterte ikke direkte en kunngjøring på fredag fra den nye amerikanske administrasjonen om en bred suspensjon av utenlandske bistandsprogrammer.

"Hvis sanksjonene løftes, vil dette forbedre forholdene i områdene hvor folk vender tilbake," sa han.

USA ga tidligere denne måneden et seks måneders unntak fra sanksjoner for noen sektorer, inkludert energi, men Syrias nye ledere sier at mye mer lettelse er nødvendig.

Grandi sa at flyktninger responderte på en politisk prosess som den nye administrasjonens leder Ahmed al Sharaa har forpliktet seg til, med mål om å etablere en styringsmyndighet innen 1. mars som bedre representerer Syrias mangfold.

"Flyktninger lytter til hva han sier, til hva hans folk sier, og det er derfor jeg tror mange har bestemt seg for å dra tilbake," sa Grandi. "Men mange flere vil komme hvis disse tingene fortsetter å være positive."