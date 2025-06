Omar Suleiman har oppfordret Elon Musk til å slutte å blåse politiske «hundefløyter av islamofobi» og inviterte verdens rikeste mann til en samtale dersom Musk ubevisst sprer en anti-muslimsk fortelling på sin sosiale medieplattform.

Suleiman, en globalt anerkjent imam, teolog, menneskerettighetsaktivist og president for Yaqeen Institute for Islamic Research, anklaget tirsdag Musk for å dele «farlige» og «uærlige» tweets om islam.

«Når en av dine Teslaer dreper noen under selvkjøring eller eksploderer i brann, og media anklager kjøretøyene dine for å være usikre, peker du på utvalgsbias, deler alle slags statistikker og hevder at media enten ved et uhell eller med vilje feiltolker statistikker for å fremme en hevngjerrig agenda,» skrev Suleiman på sin X-konto, mens han tagget Musk, milliardær og administrerende direktør for SpaceX og Tesla.

«Likevel har du den siste uken blåst hver tenkelige hundefløyte av islamofobi ved å fremheve en utvalgt gruppe (skrekkelige) hendelser angivelig i islams navn. Din strøm av tweets rettet mot islam har vært like farlige som de er uærlige om en tro praktisert av over 2 milliarder mennesker.»

Suleiman uttrykte vilje til å engasjere seg med Musk dersom sistnevnte «oppriktig» ønsker en avklaring.

«Hvis du ikke vet at du gjør dette og oppriktig ønsker en avklaring, er jeg og mange andre lett tilgjengelige for deg og villige til å ha en samtale. Hvis dette er en bevisst svertekampanje, er du virkelig like hyklersk som du en gang fordømte,» skrev Suleiman.

Musk ignorerer hvite britiske menn

Musk, som skal tjene som en ekstern rådgiver for Donald Trumps nye administrasjon, har involvert seg i britisk politikk.

Han har utløst en massiv debatt om gjenger av menn som har utnyttet og voldtatt jenter i England over flere tiår, med fokus på den muslimske og pakistanske bakgrunnen til noen av de involverte, mens han ignorerer flertallet av hvite britiske menn som også har vært involvert i disse forbrytelsene.

Sakene har blitt brukt av ytre høyre-politikere for å koble overgrep mot barn til innvandring og for å anklage motstandere for å dekke over sannheten.

Den milliardær Tesla-sjefen har vist en uforutsigbar interesse for britisk politikk siden det sentrum-venstre Labour Party ble valgt i juli. Musk har brukt sitt sosiale nettverk, X, til å kreve et nytt valg og har bedt om at Storbritannias statsminister Keir Starmer blir fengslet.

Mandag la han ut en nettavstemning for sine millioner av følgere med forslaget: «Amerika bør frigjøre det britiske folket fra deres tyranniske regjering.»

Musks påstander står i kontrast til studier av England, Skottland og Wales utført av den forrige britiske regjeringen, som allerede har avkreftet myten om «asiatiske overgrepsgjenger» popularisert av britisk ytre høyre og andre.

Ifølge forskning sponset av det britiske innenriksdepartementet i 2020, består flertallet av gjenger som begår seksuelle overgrep mot barn av hvite menn under 30 år.

«Det finnes ingen troverdig bevis for at noen etnisk gruppe er overrepresentert,» la forskningen til.

På det tidspunktet ønsket Nazir Afzal, tidligere sjefanklager i Nordvest-England, som tok ut tiltale mot Rochdale-overgrepsgjenger, rapporten velkommen.

«Den bekrefter at hvite menn fortsatt er de vanligste gjerningsmennene, noe som sjelden nevnes av høyreorienterte kommentatorer,» hadde han sagt.

I februar 2024 analyserte tenketanken Centre of Expertise on Child Sexual Abuse etnisitetsdata fra tiltalte og fant at til tross for at de utgjør 9 prosent av befolkningen, var menn av asiatisk opprinnelse generelt involvert i 7 prosent av sakene om seksuelle overgrep mot barn, mens hvite menn, som utgjør 83 prosent av befolkningen, var involvert i 88 prosent av slike saker.

