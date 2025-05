Århundrer med visdom ligger stablet på bord som står side om side i denne historiske bygningen. Bibliosmia – den mugne lukten av gamle bøker og manuskripter – fyller luften.

Bøyd over slitte og værbitte sider sitter grupper av eksperter som utfører en av de mest krevende og delikate oppgavene – å restaurere skadede manuskripter og bøker.

Alle er svært sjeldne, noen er flere tusen år gamle. Og alle er uvurderlige.

På Rami-biblioteket i Istanbul – som ble innviet tidlig i 2023 – får gamle manuskripter og sjeldne trykte verk nytt liv takket være Sifahane, som oversettes til «boksykehus», under Manuskriptinstitusjonen i Türkiye. Biblioteket holder til i en bygning fra 1700-tallet som tidligere ble brukt som militærbrakke.

Dr. Nil Baydar, leder for Boksykehuset, forteller til TRT World hvorfor arbeidet de gjør kan sammenlignes med kirurgi.

«Konservering er et yrke som medisin. Manuskriptets helse er det viktigste elementet,» sier Baydar. «Arbeidet utføres på en måte som ikke ødelegger dem, men bevarer dem... dette gjøres i tråd med globale standarder.»

Manuskriptinstitusjonen i Türkiye ble grunnlagt i 2010 og har hovedkontor i Istanbul, men har også avdelinger i Ankara og Konya.

Et flernasjonalt, flerspråklig prosjekt

Blant manuskriptene og bøkene som bringes hit for restaurering, er det verk fra ulike manuskriptbiblioteker under institusjonen og museer over hele Türkiye, spesielt fra Istanbul.

I tillegg til osmansk tyrkisk, arabisk og persisk, restaureres også bøker på andre språk som hebraisk og russisk ved Rami-biblioteket.

Andre nasjoner – inkludert Libanon – sender også manuskripter for restaurering til Sifahane, som også mottar arbeid fra Süleymaniye-biblioteket, en av verdens største samlinger av islamske manuskripter.

Sifahane er også blant de fremste i Europa når det gjelder antall fagfolk – med et team på opptil 80 eksperter, inkludert kjemiingeniører, kjemikere og biologer. De bruker også den nyeste teknologien innen bokrestaurering.

Eksperter ved biblioteket forteller at svært sjeldne eksemplarer av Koranen fra islams tidlige perioder har blitt restaurert her.

En av de sjeldne bøkene som ble restaurert, var ‘Kitab al-'llal wa-ma’rifat al-rijal’, en 1069 år gammel bok om hadith-vitenskap skrevet av den innflytelsesrike muslimske juristen og teologen Ahmad ibn Hanbal. Süleymaniye-biblioteket har den eneste kopien av denne boken som finnes i verden.

Hvordan det gjøres

Restaurering og konservering er en møysommelig jobb, forteller ekspertene ved Sifahane til TRT World, og gir detaljer om prosessen som går inn i å redde hver side.

Manuskripter – laget av organiske materialer som papir, lær og pergament – blir skadet over tid av ulike årsaker, inkludert fuktighet, soppvekst, insekter og naturlig aldring.

Etter en detaljert dokumentasjon er ekspertenes første oppgave rengjøring – fjerning av støv, smuss, olje og flekker på manuskriptene.

I det kontrollerte miljøet på biblioteket, hvor temperaturen er regulert, påfører ekspertene naturlige lim spesiallaget med hvetestivelse på de små riftene i manuskriptene.

Deretter limes håndlaget japansk papir med passende tykkelse på dette området og presses. Den samme prosessen gjentas på den andre siden av papiret. Sidene som er restaurert, bindes senere sammen til bokform. Noen ganger kan arbeidet med én enkelt bok ta måneder.

«Det er mange faktorer som ødelegger artefaktene,» sier Baydar, som har jobbet i institusjonen i flere år.

«De organiske materialene eldes naturlig over tid. Så er det også en ekstern faktor. De som leser bøkene, er ikke alltid like forsiktige.»

Mebrure Ipek Yuksel, en av ekspertene, sier at restaureringsprosessen starter med dokumentasjon, «som er den viktigste fasen» hvor de lærer om materialet og teknikken som ble brukt til å skrive.

Hun sier de søker hjelp og lærer av sine mer erfarne kolleger mens de utfører jobben.

«Dette er en givende jobb. Det finnes manuskripter jeg fullførte på 15 dager, og også de som tok meg to år,» forteller Yuksel til TRT World mens hun jobber på en side for å fikse hull laget av insekter.

Ekspertene avslører også at det å rette opp «gamle reparasjoner fra tidligere behandlinger» er en del av Sifahanes arbeid.

«Profesjonelle konserveringsstudier i Türkiye begynte i 2012 da Manuskriptinstitusjonen i Türkiye ble etablert,» sier Baydar.

«Faktisk startet noe arbeid på 1950-tallet, men de var ikke veldig profesjonelle. Selvfølgelig har teknologien utviklet seg. I tillegg har budsjettet som er avsatt til dette arbeidet også økt. Derfor er vårt ansvar større nå.»