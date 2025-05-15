Авианалет хунты Мьянмы убил 20 детейАвианалет хунты Мьянмы убил 20 детей
12 мая хунта Мьянмы нанесла авиаудар по школе в деревне Ое Тейн Квин, в 100 км от эпицентра землетрясения 28 марта.12 мая хунта Мьянмы нанесла авиаудар по школе в деревне Ое Тейн Квин, в 100 км от эпицентра землетрясения 28 марта.
ПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОНПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОН
Белый дым — и новая глава в истории Ватикана: впервые понтификом стал американец. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево избран папой под именем Лев XIV.Белый дым — и новая глава в истории Ватикана: впервые понтификом стал американец. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево избран папой под именем Лев XIV.
Opinion
Трамп урезает память о геноциде
Администрация Трампа сократила $1,6 млн на проекты, фиксирующие свидетельства насилия над детьми коренных народов в школах-интернатах США.Администрация Трампа сократила $1,6 млн на проекты, фиксирующие свидетельства насилия над детьми коренных народов в школах-интернатах США.
Трамп урезает память о геноцидеТрамп урезает память о геноциде
Администрация Трампа сократила $1,6 млн на проекты, фиксирующие свидетельства насилия над детьми коренных народов в школах-интернатах США.Администрация Трампа сократила $1,6 млн на проекты, фиксирующие свидетельства насилия над детьми коренных народов в школах-интернатах США.
Ядерные державы на пороге большой войныЯдерные державы на пороге большой войны
Пакистан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, ожидая возможных военных действий со стороны Индии после смертоносного нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе, унесшего жизни 26 человек.Пакистан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, ожидая возможных военных действий со стороны Индии после смертоносного нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе, унесшего жизни 26 человек.
Израиль продолжает беспредел на Западном берегуИзраиль продолжает беспредел на Западном берегу
21 апреля 2025 года израильские военные провели серию операций в различных районах Западного берега, в результате которых пострадали четверо палестинцев, включая двух несовершеннолетних21 апреля 2025 года израильские военные провели серию операций в различных районах Западного берега, в результате которых пострадали четверо палестинцев, включая двух несовершеннолетних
Законы для ОАЭ будет писать ИИЗаконы для ОАЭ будет писать ИИ
Власти Эмиратов впервые в мире разработали систему разработки законодательства с использованием ИИ. С ее помощью они рассчитывают ускорить законотворческий процесс на 70%Власти Эмиратов впервые в мире разработали систему разработки законодательства с использованием ИИ. С ее помощью они рассчитывают ускорить законотворческий процесс на 70%