logo
НОВОСТИ
Авианалет хунты Мьянмы убил 20 детей
12 мая хунта Мьянмы нанесла авиаудар по школе в деревне Ое Тейн Квин, в 100 км от эпицентра землетрясения 28 марта.
Авианалет хунты Мьянмы убил 20 детей
ПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОН
Белый дым — и новая глава в истории Ватикана: впервые понтификом стал американец. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево избран папой под именем Лев XIV.
ПАПА ИЗ США: ЛЕВ XIV ВЫХОДИТ НА БАЛКОН
Трамп запретил изучать опасные вирусы
Отныне в США запрещены эксперименты со смертельными вирусами, чтобы «защитить американцев‎»‎
Трамп запретил изучать опасные вирусы
Opinion
opinion
Трамп урезает память о геноциде
Администрация Трампа сократила $1,6 млн на проекты, фиксирующие свидетельства насилия над детьми коренных народов в школах-интернатах США.
Правый поворот не заставил ждать: Германия приостанавливает прием беженцев по линии ООН
Суд назвал распоряжение Трампа неконституционным
Квинси Промес принял ислам
Спецпосланник Трампа прибыл в Москву
Ядерные державы на пороге большой войны
Пакистан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, ожидая возможных военных действий со стороны Индии после смертоносного нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе, унесшего жизни 26 человек.
Ядерные державы на пороге большой войны
Израиль продолжает беспредел на Западном берегу
21 апреля 2025 года израильские военные провели серию операций в различных районах Западного берега, в результате которых пострадали четверо палестинцев, включая двух несовершеннолетних
Израиль продолжает беспредел на Западном берегу
Законы для ОАЭ будет писать ИИ
Власти Эмиратов впервые в мире разработали систему разработки законодательства с использованием ИИ. С ее помощью они рассчитывают ускорить законотворческий процесс на 70%
Законы для ОАЭ будет писать ИИ
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us