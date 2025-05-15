Пакистан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, ожидая возможных военных действий со стороны Индии после смертоносного нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе, унесшего жизни 26 человек.

Пакистан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, ожидая возможных военных действий со стороны Индии после смертоносного нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе, унесшего жизни 26 человек.