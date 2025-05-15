Украина и Финляндия: одно устремление, две судьбы Украина и Финляндия: одно устремление, две судьбы

Почему Запад открыл двери НАТО для Хельсинки за год, но держит Киев в ожидании уже полтора десятилетия

Почему Запад открыл двери НАТО для Хельсинки за год, но держит Киев в ожидании уже полтора десятилетия