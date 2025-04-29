«Мы усилили наши войска, потому что [вторжение] сейчас неизбежно», — заявил министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью Reuters, ссылаясь на усиливающуюся риторику Индии и предупреждения военной разведки.

Кризис между двумя ядерными державами стремительно обострился: Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков и утверждает, что двое подозреваемых были пакистанцами. Исламабад отрицает причастность и призывает к проведению нейтрального расследования.

Обе страны приняли ответные меры — Индия приостановила действие Договора о водах Инда, а Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Министр обороны Пакистана назвал ограничение водоснабжения «актом войны» и обратился в международные инстанции, включая Всемирный банк.

Пакистан сообщает, что обратился к дружественным странам, включая государства Персидского залива и Китай, а также проинформировал Великобританию, США и других партнеров об ухудшающейся ситуации.