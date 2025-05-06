Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает эксперименты с вирусными патогенами. Под удар попали так называемые «gain-of-function» исследования — метод, с помощью которого вирусам придают новые, часто опасные свойства. Больше никаких лабораторных «игр с огнем», подчеркнул Трамп.

«Это могло случиться просто — ученый вышел на обед, встретился с девушкой. И вирус вырвался наружу. Полмира уничтожено», — заявил Трамп, снова обвинив Уханьскую лабораторию в КНР в утечке коронавируса. Он назвал это своей позицией «с первого дня» пандемии.

Новый указ запрещает федеральное финансирование gain-of-function-исследований в «странах риска» — таких как Китай и Иран. Кроме того, он вводит строгие ограничения на подобные опыты в США и вводит контроль даже над теми исследованиями, которые проводятся без господдержки.

Впервые финансирование таких проектов приостановили еще в 2014 году. В 2017 году администрация Трампа его восстановила, но при условии экспертной оценки рисков. Теперь 45-й президент США снова разворачивает политику — на фоне обвинений в адрес Китая и сомнений в эффективности надзора при Байдене.

Секретные службы США не пришли к единому выводу о происхождении COVID-19. ФБР и Минэнерго склоняются к версии об утечке вируса из китайской лаборатории, но с «низкой уверенностью». ЦРУ частично разделяет это мнение. Зато четыре других разведведомства считают, что вирус возник естественным путем — от зараженного животного на рынке в Ухане.

ВОЗ в свою очередь заявила, что «утечка из лаборатории маловероятна, потому эта версия не считается реалистичной». Пекин также отверг любые обвинения в утечке и в ответ заявил, что Вашингтон занимается «политизацией науки и здравоохранения».

Роберт Кеннеди-младший, глава Минздрава США, поддержал указ Трампа.

«Ни одна лаборатория не застрахована от утечек. Мы обязаны остановить исследования, которые могут убить миллионы», — подчеркнул министр, напомнив, что всего за три года COVID-19 унес около 7 млн жизней.