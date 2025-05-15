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ВОЙНА В ГАЗЕ
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Британия отказалась признавать геноцид в Газе
Лондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцев
Британия отказалась признавать геноцид в Газе
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиям
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Opinion
opinion
Восстановление Газы займет 15 лет
Министр экономики Палестины заявил, что после окончания израильской агрессии Палестине понадобится как минимум 15 лет на то, чтобы отстроить инфраструктуру
Израиль атаковал госпиталь Наср: убиты журналист и пациент
ХАМАС освободил последнего американца
Почему Нетаньяху потерял поддержку США?
Еды не осталось даже в больницах Газы
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Париж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по Палестине
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж сам определит свою позицию по признанию Палестины и подчеркнул, что «никто не будет диктовать» Франции ее внешнюю политику
Париж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по Палестине
Израиль убивает голодом
Блокада со стороны Израиля привели к тому, что в Газе от голода погибли уже 57 детей, десятки тысяч могут оказаться под угрозой в ближайшие месяцы
Израиль убивает голодом
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