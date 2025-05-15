Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.

Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.