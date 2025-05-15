Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с ГазойСтуденты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.Семь представителей Йельского университета начали голодовку в знак солидарности с жителями Газы, которые уже 72 дня находятся под израильской блокадой.
Британия отказалась признавать геноцид в ГазеБритания отказалась признавать геноцид в Газе
Лондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцевЛондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцев
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-ЮнусеБомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиямМинистерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиям
Opinion
Восстановление Газы займет 15 лет
Министр экономики Палестины заявил, что после окончания израильской агрессии Палестине понадобится как минимум 15 лет на то, чтобы отстроить инфраструктуруМинистр экономики Палестины заявил, что после окончания израильской агрессии Палестине понадобится как минимум 15 лет на то, чтобы отстроить инфраструктуру
Восстановление Газы займет 15 летВосстановление Газы займет 15 лет
Министр экономики Палестины заявил, что после окончания израильской агрессии Палестине понадобится как минимум 15 лет на то, чтобы отстроить инфраструктуруМинистр экономики Палестины заявил, что после окончания израильской агрессии Палестине понадобится как минимум 15 лет на то, чтобы отстроить инфраструктуру
Нетаньяху: войдем в Газу со всей силойНетаньяху: войдем в Газу со всей силой
Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромленоБиньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия войдет в Газу «со всей силой» и не остановится, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено
Париж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по ПалестинеПариж: Израиль не будет диктовать Франции позицию по Палестине
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж сам определит свою позицию по признанию Палестины и подчеркнул, что «никто не будет диктовать» Франции ее внешнюю политикуМинистр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж сам определит свою позицию по признанию Палестины и подчеркнул, что «никто не будет диктовать» Франции ее внешнюю политику
Израиль убивает голодомИзраиль убивает голодом
Блокада со стороны Израиля привели к тому, что в Газе от голода погибли уже 57 детей, десятки тысяч могут оказаться под угрозой в ближайшие месяцыБлокада со стороны Израиля привели к тому, что в Газе от голода погибли уже 57 детей, десятки тысяч могут оказаться под угрозой в ближайшие месяцы