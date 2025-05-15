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ПОЛИТИКА
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения и РФ вновь активно дружат. Скоро в Ереван прилетят глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на парад в Москву приезжал премьер Никол Пашинян. Ранее Ереван объявил о приверженности вступления в ЕС, но не получил поддержки
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Точка зрения
opinion
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Эльшад Мусаоглу
Папа из США расколол Америку
Избрание первого американского папы вызвало восторг у некоторых политиков США, но также привело к резкой критике со стороны консервативных сил, расколов политическое сообщество страны
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Ата Шахит
Иран: страна несбывшихся реформ
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Эльшад Мусаоглу
100 дней Трампа: как реализуется «Проект 2025»
Автор Джейхун Аширов
Пезешкиан полетел в Баку выстраивать мосты над пропастью
Автор Эльшад Мусаоглу
Конец транс-оккупации женских прав
В Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетах
Президент Франции сообщил о подготовке соглашения с союзниками по НАТО о размещении ядерного потенциала Парижа в других странах Европы
В Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетах
Франция требует «схватить Россию за горло»
Глава МИД Барро призывает ЕС и США ввести «разрушительные» меры в преддверии стамбульских переговоров между Москвой и Киевом
Франция требует «схватить Россию за горло»
Таджикистан открутил гайки в Интернете
В стране отменили уголовную ответственность за «лайки» под постами, признанными экстремистскими
Таджикистан открутил гайки в Интернете
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