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Законы для ОАЭ будет писать ИИ
Власти Эмиратов впервые в мире разработали систему разработки законодательства с использованием ИИ. С ее помощью они рассчитывают ускорить законотворческий процесс на 70%
Законы для ОАЭ будет писать ИИ
Полицейский патруль на улицах Дубая / Reuters
22 апреля 2025 г.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах использовать искусственный интеллект для разработки и обновления законодательства, став первой страной в мире, внедряющей такую систему. Как сообщил вице-президент и премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, новая законодательная модель позволит «ускорить и повысить точность» создания законов.

Для реализации проекта создано специальное подразделение — Управление регуляторного интеллекта (Regulatory Intelligence Office), которое будет курировать внедрение ИИ в законотворческий процесс. Планируется разработка масштабной базы данных, охватывающей все федеральные и местные законы, судебные решения и информацию о государственных услугах. ИИ будет анализировать эти данные, предлагать изменения в законодательстве и оценивать их влияние на экономику и общество.

Как сообщают исследователи, до сих пор ИИ использовался в мире в основном как вспомогательный инструмент для анализа или оптимизации. И только ОАЭ впервые привлекли ИИ для активного участия в написании законов.

Ожидается, что использование ИИ позволит сократить время разработки законов на 70%. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с надежностью технологий и необходимостью человеческого контроля над итоговыми решениями. Ведь ИИ может генерировать нестабильные или даже фиктивные ответы, руководствуясь непонятной человеку логикой.

ИСТОЧНИК:trt russian
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