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Трамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в СтамбулеТрамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Американский президент заявил, что готов прервать плотный график в турне по Ближнему Востоку ради мирных переговоров в Турции и «спасения жизней»Американский президент заявил, что готов прервать плотный график в турне по Ближнему Востоку ради мирных переговоров в Турции и «спасения жизней»
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Санкции: Брюсселю нечем Кремль удивить
Лидеры ЕС планируют дождаться встречи представителей Украины и РФ в Стамбуле, прежде чем просить Вашингтон ввести новые ограничения против Москвы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Какие рычаги давления на Кремль остались у Запада?Лидеры ЕС планируют дождаться встречи представителей Украины и РФ в Стамбуле, прежде чем просить Вашингтон ввести новые ограничения против Москвы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Какие рычаги давления на Кремль остались у Запада?
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Песков комментирует заявление Лулы о ПутинеПесков комментирует заявление Лулы о Путине
В Кремле пообещали сообщить, если встречу с президентом Бразилии согласуют. Тот заявил, что заедет в Москву по пути из Пекина — убедить Путина поехать в СтамбулВ Кремле пообещали сообщить, если встречу с президентом Бразилии согласуют. Тот заявил, что заедет в Москву по пути из Пекина — убедить Путина поехать в Стамбул
Президент Бразилии обещает уговорить Путина на СтамбулПрезидент Бразилии обещает уговорить Путина на Стамбул
Лула да Силва встретится с российским лидером по пути из Китая и постарается убедить согласиться на переговоры с Зеленским в ТурцииЛула да Силва встретится с российским лидером по пути из Китая и постарается убедить согласиться на переговоры с Зеленским в Турции