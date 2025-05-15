Президент Франции сообщил о подготовке соглашения с союзниками по НАТО о размещении ядерного потенциала Парижа в других странах Европы

Президент Франции сообщил о подготовке соглашения с союзниками по НАТО о размещении ядерного потенциала Парижа в других странах Европы