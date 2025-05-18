У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в костях. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря 82-летнего политика.

Диагноз был поставлен в пятницу, 16 мая, после того как врачи обнаружили «небольшой узел» на простате во время медицинского осмотра из-за проблем с мочеиспусканием. По информации NBC News, заболевание уже распространилось на костную ткань.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — говорится в заявлении пресс-секретаря. Бывший президент и его семья в настоящее время изучают варианты лечения совместно с медицинскими специалистами.

Ровно год назад Байден был вынужден отказаться от участия в президентских выборах 2024 года из-за растущих опасений по поводу его здоровья и преклонного возраста. Он стал самым пожилым человеком в истории США, занимавшим президентский пост.

Решение о выходе из предвыборной гонки было принято после провального выступления на июньских теледебатах против республиканца Дональда Трампа, который в итоге стал новым президентом США. После отказа Байдена кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис.

Согласно данным Cancer Research UK, 9 баллов по шкале Глисона, диагностированные у Байдена, относят его заболевание к категории «высокозлокачественных», что указывает на высокий риск быстрого распространения раковых клеток по организму.