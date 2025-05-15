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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Джейхун АшировДжейхун Аширов
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Мнение
Папа из США расколол Америку
Папа из США расколол Америку
Избрание первого американского папы вызвало восторг у некоторых политиков США, но также привело к резкой критике со стороны консервативных сил, расколов политическое сообщество страны
Автор Эльшад Мусаоглу
Иран: страна несбывшихся реформ
Иран: страна несбывшихся реформ
От нефтяных миллиардов к 40% инфляции и массовой бедности: как разрушилась экономика страны с огромным потенциалом
Автор Ата Шахит
Украина и Финляндия: одно устремление, две судьбы
Украина и Финляндия: одно устремление, две судьбы
Почему Запад открыл двери НАТО для Хельсинки за год, но держит Киев в ожидании уже полтора десятилетия
Автор Ильгар Исмаиллы
Трамп разворачивается к Украине
Трамп разворачивается к Украине
Поддержка программы модернизации F-16 и минеральное соглашение сигнализируют о возвращении администрации Трампа к традиционной американской политике
Автор Джейхун Аширов
100 дней Трампа: как реализуется «Проект 2025»
100 дней Трампа: как реализуется «Проект 2025»Дональд Трамп отметит свои первые 100 дней второго срока митингом — на фоне торговых войн и других радикальных инициатив. Многие из этих шагов были предусмотрены в документе «Проект 2025». Что из этого стало реальностью и изменился ли облик Америки?
By Эльшад Мусаоглу
Аналитика
Пезешкиан полетел в Баку выстраивать мосты над пропастью
Пезешкиан полетел в Баку выстраивать мосты над пропастью
Джейхун АшировДжейхун Аширов
Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины
Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины
Эльшад МусаоглуЭльшад Мусаоглу
Покер без козырей: почему буксует мирный план Трампа
Покер без козырей: почему буксует мирный план Трампа
Джейхун АшировДжейхун Аширов
Конец транс-оккупации женских прав
Конец транс-оккупации женских прав
Автор Эльшад Мусаоглу
На чьей стороне окажутся Китай и Россия в противостоянии между США и Ираном?
На чьей стороне окажутся Китай и Россия в противостоянии между США и Ираном?
Автор Ата Шахит
Большая игра в Центральной Азии: кто предложит больше?
Большая игра в Центральной Азии: кто предложит больше?
Автор Ильгар Исмаиллы
Переговоры идут, ракеты летят
Переговоры идут, ракеты летят
Автор Джейхун Аширов
Джунгли: провалил выборы — сделал ставку на конец света
Джунгли: провалил выборы — сделал ставку на конец света
Автор Эльшад Мусаоглу
Деньги России в Европе: заморозить, но не съесть
Деньги России в Европе: заморозить, но не съесть
Автор Джейхун Аширов
Новая Белоснежка, или Как Disney угробил сказку
Новая Белоснежка, или Как Disney угробил сказкуВокруг нового ремейка Белоснежки разгорелся настоящий скандал, затрагивающий вопросы расы, выбора актеров и споров о «воук»-культуре. Высказывания Рэйчел Зеглер, произраильская позиция Галь Гадот и неуклюжая реакция Disney лишь подлили масла в огонь
By Эльшад Мусаоглу
Авторское мнение
Джейхун Аширов
Армения стремится в ЕС, Кремль не отпускает
8 мин чтения
Армения стремится в ЕС, Кремль не отпускает
Джейхун Аширов
Выжить в тени большого соседа
5 мин чтения
Выжить в тени большого соседа
Ильгар Исмаиллы
Маккартизм возвращается для охоты на «палестинцев»
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Маккартизм возвращается для охоты на «палестинцев»
Джейхун Аширов
Конец курского гамбита
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Конец курского гамбита
Сирийские друзы: заложники израильской экспансии
Сирийские друзы: заложники израильской экспансииТель-Авив пытается расколоть хрупкую государственность постасадовской Сирии под предлогом «защиты» религиозного меньшинства, чем встречает сопротивление не только региональных государств, но и самих друзов
By Ильгар Исмаиллы
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