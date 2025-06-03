США ожидают «значительного ответа» со стороны Москвы на операцию «Паутина», пишет The New York Times (NYT).

По словам источников издания, Россия может возобновить атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре, нанести удары по украинской энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности.

Украинская операция под кодовым названием «Паутина» затронула несколько авиабаз, в том числе одну в Сибири, и, по оценкам разведки Украины, могла привести к уничтожению или повреждению 20-40 стратегических самолетов — включая шесть бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М. Эти машины играют ключевую роль в нанесении дальнобойных ударов по Украине. Также были поражены самолеты А-50, которые используются для наведения ракет и выявления ПВО.

Но больше всего Запад поразил не масштаб, а способ проведения атаки: дешевые коммерческие дроны стоимостью около $600 уничтожили самолеты стоимостью свыше $100 млн. Общий ущерб атаки, по оценкам NYT, превысил $2 млрд.

По данным украинской стороны, дроны были тайно ввезены в Россию в деревянных ящиках с дистанционно управляемыми крышками и запущены с грузовиков за тысячи километров от границы.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение операции и заявил, что она «серьезно ослабила» российские силы. По его словам, это — «пример современной войны», в которой решающее значение имеют технологии.

Американские официальные лица подчеркнули, что не были заранее уведомлены об операции. США запрещают украинским силам наносить удары по российским стратегическим бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие, поэтому Киев, вероятно, и сохранил полную секретность, отмечает газета.

Эксперты считают, что теперь в России не осталось по-настоящему безопасных мест, а Украина задает новые стандарты ведения войны. Однако за этим может последовать суровый ответ Москвы. Американские чиновники опасаются крупномасштабной российской ответной атаки в ближайшие дни, уточняет издание.

Тем временем, успех операции заставляет страны НАТО переоценить собственную уязвимость перед лицом дешевых и малозаметных дронов. Как признал один из европейских чиновников, «сегодня ни одна военная база НАТО не может считаться полностью защищенной».



