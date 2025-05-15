Трамп про переговоры в Стамбуле: «Я думал о том, чтобы полететь туда» Трамп про переговоры в Стамбуле: «Я думал о том, чтобы полететь туда»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает положительным результатом российско-украинские переговоры, которые планируют провести в Стамбуле в четверг, 15 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает положительным результатом российско-украинские переговоры, которые планируют провести в Стамбуле в четверг, 15 мая.