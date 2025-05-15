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Переговоры в Стамбуле
Трамп про переговоры в Стамбуле: «Я думал о том, чтобы полететь туда»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает положительным результатом российско-украинские переговоры, которые планируют провести в Стамбуле в четверг, 15 мая.
00:33
В Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетах
В Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетах
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
Президент Бразилии обещает уговорить Путина на Стамбул
Президент Бразилии обещает уговорить Путина на Стамбул
Трамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Американский президент заявил, что готов прервать плотный график в турне по Ближнему Востоку ради мирных переговоров в Турции и «спасения жизней»
Песков комментирует заявление Лулы о Путине
В Кремле пообещали сообщить, если встречу с президентом Бразилии согласуют. Тот заявил, что заедет в Москву по пути из Пекина — убедить Путина поехать в Стамбул
Зеленский раскрыл, какие цели поставил для встречи с Путиным
Президент Украины считает, что встреча должна принести «политическую победу» для обеих сторон — прекращение огня или обмен пленными в формате «всех на всех»
Вашингтон: мир ближе, чем когда-либо
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение войны в Украине стало ближе, чем когда-либо, и выразил надежду на успех предстоящих переговоров в Стамбуле
ООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле
США допускают размещение войск стран НАТО в Украине
Вашингтон: мир ближе, чем когда-либо
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Турция призывает к миру в Ливии
Анкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалог
Турция призывает к миру в Ливии
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Завтра в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Точка зрения
opinion
author
Джейхун Аширов
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
author
Эльшад Мусаоглу
Папа из США расколол Америку
author
Ата Шахит
Иран: страна несбывшихся реформ
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Автор Джейхун Аширов
Трамп разворачивается к Украине
Франция требует «схватить Россию за горло»
Глава МИД Барро призывает ЕС и США ввести «разрушительные» меры в преддверии стамбульских переговоров между Москвой и Киевом
Франция требует «схватить Россию за горло»
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После переговоров с президентом Эрдоганом и Мухаммедом бин Салманом на саммите в Эр-Рияде американский лидер объявил о снятии всех ограничений с Дамаска
Президент Эрдоган: снять санкции, остановить войны
Турецкий президент выступил по видеосвязи с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии. В ходе выступления президент Эрдоган призвал к миру в Газе и переговорам между Россией и Украиной
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