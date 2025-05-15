Переговоры в Стамбуле
Трамп про переговоры в Стамбуле: «Я думал о том, чтобы полететь туда»Трамп про переговоры в Стамбуле: «Я думал о том, чтобы полететь туда»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает положительным результатом российско-украинские переговоры, которые планируют провести в Стамбуле в четверг, 15 мая.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает положительным результатом российско-украинские переговоры, которые планируют провести в Стамбуле в четверг, 15 мая.
00:33
00:33
В Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетахВ Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетах
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпасГлава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
Трамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в СтамбулеТрамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Американский президент заявил, что готов прервать плотный график в турне по Ближнему Востоку ради мирных переговоров в Турции и «спасения жизней»Американский президент заявил, что готов прервать плотный график в турне по Ближнему Востоку ради мирных переговоров в Турции и «спасения жизней»
Песков комментирует заявление Лулы о ПутинеПесков комментирует заявление Лулы о Путине
В Кремле пообещали сообщить, если встречу с президентом Бразилии согласуют. Тот заявил, что заедет в Москву по пути из Пекина — убедить Путина поехать в СтамбулВ Кремле пообещали сообщить, если встречу с президентом Бразилии согласуют. Тот заявил, что заедет в Москву по пути из Пекина — убедить Путина поехать в Стамбул
Зеленский раскрыл, какие цели поставил для встречи с ПутинымЗеленский раскрыл, какие цели поставил для встречи с Путиным
Президент Украины считает, что встреча должна принести «политическую победу» для обеих сторон — прекращение огня или обмен пленными в формате «всех на всех»Президент Украины считает, что встреча должна принести «политическую победу» для обеих сторон — прекращение огня или обмен пленными в формате «всех на всех»
Вашингтон: мир ближе, чем когда-либоВашингтон: мир ближе, чем когда-либо
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение войны в Украине стало ближе, чем когда-либо, и выразил надежду на успех предстоящих переговоров в СтамбулеПостпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение войны в Украине стало ближе, чем когда-либо, и выразил надежду на успех предстоящих переговоров в Стамбуле
ООН приветствует переговоры России и Украины в СтамбулеООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле
США допускают размещение войск стран НАТО в УкраинеСША допускают размещение войск стран НАТО в Украине
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с КатаромАмериканский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Турция призывает к миру в ЛивииТурция призывает к миру в Ливии
Анкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалогАнкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалог
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Завтра в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговорыМинистр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Завтра в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры
Точка зрения
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый весТурция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Мир замер в ожидании переговоров в СтамбулеМир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый весТурция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Франция требует «схватить Россию за горло»Франция требует «схватить Россию за горло»
Глава МИД Барро призывает ЕС и США ввести «разрушительные» меры в преддверии стамбульских переговоров между Москвой и КиевомГлава МИД Барро призывает ЕС и США ввести «разрушительные» меры в преддверии стамбульских переговоров между Москвой и Киевом
Другие новости
Президент Эрдоган: Турция вступила в новый этап
Президент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружия
Трамп внял доводам Анкары
После переговоров с президентом Эрдоганом и Мухаммедом бин Салманом на саммите в Эр-Рияде американский лидер объявил о снятии всех ограничений с Дамаска
Президент Эрдоган: снять санкции, остановить войны
Турецкий президент выступил по видеосвязи с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии. В ходе выступления президент Эрдоган призвал к миру в Газе и переговорам между Россией и Украиной
Президент Эрдоган: Турция вступила в новый этап
Президент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружия
Трамп внял доводам Анкары
После переговоров с президентом Эрдоганом и Мухаммедом бин Салманом на саммите в Эр-Рияде американский лидер объявил о снятии всех ограничений с Дамаска
Президент Эрдоган: снять санкции, остановить войны
Турецкий президент выступил по видеосвязи с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии. В ходе выступления президент Эрдоган призвал к миру в Газе и переговорам между Россией и Украиной
Видео
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с ГазойСтуденты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Лидеры США, Сирии, Турции и Саудовской Аравии проводят переговорыЛидеры США, Сирии, Турции и Саудовской Аравии проводят переговоры
00:14
Трамп: предстоящие мирные переговоры в Турции могут дать неплохие результатыТрамп: предстоящие мирные переговоры в Турции могут дать неплохие результаты
00:59
На Западном берегу почтили память медиков, погибших в секторе ГазаНа Западном берегу почтили память медиков, погибших в секторе Газа
00:18
Последний американский заложник в Газе освобожденПоследний американский заложник в Газе освобожден
00:58
Избранная статья
Подкасты
Истории