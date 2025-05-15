Турция призывает к миру в ЛивииТурция призывает к миру в Ливии
Анкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалогАнкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалог
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Завтра в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговорыМинистр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Завтра в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпасГлава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
Марк Рютте высоко оценил дипломатическую роль Турции, ее значение для НАТО и поздравил Анкару с победойМарк Рютте высоко оценил дипломатическую роль Турции, ее значение для НАТО и поздравил Анкару с победой
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Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый весТурция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Мир замер в ожидании переговоров в СтамбулеМир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый весТурция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Президент Эрдоган: Турция вступила в новый этапПрезидент Эрдоган: Турция вступила в новый этап
Президент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружияПрезидент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружия