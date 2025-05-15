Президент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружия

Президент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружия