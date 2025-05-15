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ТУРЦИЯ

Что происходит в Турции

Турция призывает к миру в Ливии
Анкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалог
Турция призывает к миру в Ливии
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Завтра в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
Марк Рютте высоко оценил дипломатическую роль Турции, ее значение для НАТО и поздравил Анкару с победой
Глава НАТО: без Турции теперь в США не изготовишь боеприпас
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Джейхун Аширов
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
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Салман Ниязи
Российские базы: спасательный круг Израиля
Эсра Караташ Алпай
Эрдоган посетил Малайзию и Индонезию в рамках инициативы Турции «Возрождённая Азия»
Эффект Трампа: почему Европе как никогда нужна Турция
Президент Эрдоган: Турция вступила в новый этап
Президент Эрдоган заявил о новом этапе в создании «Турции без террора» после объявления террористической организации о самороспуске и сдаче оружия
Президент Эрдоган: Турция вступила в новый этап
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