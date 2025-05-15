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РЕГИОН
Минюст приравнял шахаду к оправданию терроризма
Экспертный центр Минюста РФ признал надпись с шахадой (исламской формулой исповедания веры) оправданием терроризма.
Минюст приравнял шахаду к оправданию терроризма
Ереван за мир: Армения призывает к снижению вражды с соседями
Премьер Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана, назвав это безответственной провокацией.
Ереван за мир: Армения призывает к снижению вражды с соседями
Редкоземы и ВИЭ: в Центральной Азии растет влияние ЕС
В Самарканде прошел первый в истории саммит ЕС – Центральная Азия. Президенты пяти стран региона и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили расширение партнерства и торговых связей. Брюссель готовится заменить Москву?
Редкоземы и ВИЭ: в Центральной Азии растет влияние ЕС
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Турция призывает к миру в Ливии
Турция призывает к миру в Ливии
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
Ереван ищет замену Москве: Ашхабад — новый друг?
Армения ищет замену российскому газу. Поиски привели в Туркменистан — топливо может поставляться через территорию Ирана или Грузии, осталось договориться о цене с «Туркменгазом». Сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Кремля?
Ереван ищет замену Москве: Ашхабад — новый друг?
Рубль укрепляется вопреки прогнозам
С начала года рубль укрепился на 17%. Официальный курс — 84,31 за доллар, евро — 90,8. Эксперты убеждены: российская валюта растет на попытках улучшения отношений между США и РФ. Но будет ли тренд устойчивым?
Рубль укрепляется вопреки прогнозам
Армения дразнит Россию европейской мечтой
Делегация Евросоюза приезжала в Армению для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой безвизового режима. Одновременно с этим парламент страны принял в первом чтении законопроект о начале процесса присоединения Еревана к ЕС. К чему приведут заигры
Армения дразнит Россию европейской мечтой
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