Армения ищет замену российскому газу. Поиски привели в Туркменистан — топливо может поставляться через территорию Ирана или Грузии, осталось договориться о цене с «Туркменгазом». Сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Кремля?

Армения ищет замену российскому газу. Поиски привели в Туркменистан — топливо может поставляться через территорию Ирана или Грузии, осталось договориться о цене с «Туркменгазом». Сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Кремля?