Минюст приравнял шахаду к оправданию терроризмаМинюст приравнял шахаду к оправданию терроризма
Экспертный центр Минюста РФ признал надпись с шахадой (исламской формулой исповедания веры) оправданием терроризма.Экспертный центр Минюста РФ признал надпись с шахадой (исламской формулой исповедания веры) оправданием терроризма.
Ереван за мир: Армения призывает к снижению вражды с соседямиЕреван за мир: Армения призывает к снижению вражды с соседями
Премьер Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана, назвав это безответственной провокацией.Премьер Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана, назвав это безответственной провокацией.
Редкоземы и ВИЭ: в Центральной Азии растет влияние ЕСРедкоземы и ВИЭ: в Центральной Азии растет влияние ЕС
В Самарканде прошел первый в истории саммит ЕС – Центральная Азия. Президенты пяти стран региона и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили расширение партнерства и торговых связей. Брюссель готовится заменить Москву?В Самарканде прошел первый в истории саммит ЕС – Центральная Азия. Президенты пяти стран региона и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили расширение партнерства и торговых связей. Брюссель готовится заменить Москву?
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с КатаромАмериканский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Ереван ищет замену Москве: Ашхабад — новый друг?Ереван ищет замену Москве: Ашхабад — новый друг?
Армения ищет замену российскому газу. Поиски привели в Туркменистан — топливо может поставляться через территорию Ирана или Грузии, осталось договориться о цене с «Туркменгазом». Сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Кремля?Армения ищет замену российскому газу. Поиски привели в Туркменистан — топливо может поставляться через территорию Ирана или Грузии, осталось договориться о цене с «Туркменгазом». Сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Кремля?
Рубль укрепляется вопреки прогнозамРубль укрепляется вопреки прогнозам
С начала года рубль укрепился на 17%. Официальный курс — 84,31 за доллар, евро — 90,8. Эксперты убеждены: российская валюта растет на попытках улучшения отношений между США и РФ. Но будет ли тренд устойчивым?С начала года рубль укрепился на 17%. Официальный курс — 84,31 за доллар, евро — 90,8. Эксперты убеждены: российская валюта растет на попытках улучшения отношений между США и РФ. Но будет ли тренд устойчивым?
Армения дразнит Россию европейской мечтойАрмения дразнит Россию европейской мечтой
Делегация Евросоюза приезжала в Армению для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой безвизового режима. Одновременно с этим парламент страны принял в первом чтении законопроект о начале процесса присоединения Еревана к ЕС. К чему приведут заигрыДелегация Евросоюза приезжала в Армению для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой безвизового режима. Одновременно с этим парламент страны принял в первом чтении законопроект о начале процесса присоединения Еревана к ЕС. К чему приведут заигры