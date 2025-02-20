Армения дразнит Россию европейской мечтой
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Армения дразнит Россию европейской мечтойДелегация Евросоюза приезжала в Армению для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой безвизового режима. Одновременно с этим парламент страны принял в первом чтении законопроект о начале процесса присоединения Еревана к ЕС. К чему приведут заигры
Армения дразнит Россию европейской мечтой / TRT russian
20 февраля 2025 г.

Стремительное сближение

В делегацию со стороны Европейского союза входили представители Главного управления переговоров по расширению соседства, Главного управления миграции и внутренних дел Еврокомиссии, а также службы пограничной и береговой охраны — Frontex — и Европейской службы внешних действий.

Хотя юридически вопрос членства в ЕС пока не стоит на повестке, Армения уже движется в сторону углубленного партнерства с Евросоюзом. Проевропейская дискуссия в стране демонстрирует привлекательность ЕС и его ценностей. Сейчас отношения между Ереваном и Брюсселем близки, как никогда: запуск диалога о визовой либерализации и поддержка в рамках Европейского фонда мира в размере €10 млн это подтверждают.

Через программу «Устойчивость и рост Армении» на 2024–2027 годы Брюссель увеличил финансовую поддержку страны на сумму €270 млн. Эта программа направлена на укрепление социально-экономической устойчивости государства, развитие торговли, транспортной связи и энергетической безопасности. Помимо этого идет активная работа в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), позволяющая Армении сближаться с нормами ЕС.

Еще в феврале 2024-го Брюссель и Ереван договорились начать работу над расширением двустороннего сотрудничества. А 9 января 2025 года правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС и направило его в парламент, который на днях одобрил документ в первом чтении.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что после принятия законопроекта Ереван совместно с Брюсселем должны будут разработать дорожную карту.

Представляя документ в парламенте, правящая партия подчеркивала, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения». В качестве примера они назвали «политическую поддержку» со стороны ЕС.

Никол Пашинян подчеркивает, что законопроект не следует воспринимать в качестве заявки на немедленное вступление в Евросоюз, его основная цель — обозначить готовность Еревана к практической работе по сближению с Евросоюзом. К тому же, по его словам, окончательное решение может быть принято исключительно путем всенародного референдума.

Тем временем глава правительства утверждает, что сотрудничество с Брюсселем уже «приносит конкретные результаты». В частности, начались переговоры о либерализации визового режима и присоединения страны к программе «Европейский инструмент мира». По его мнению, политическая значимость этого шага «крайне высока», хотя объем технической и финансовой помощи в рамках этой программы все же невелик.

Инициативу раскритиковала фракция «Армения» бывшего президента  Роберта Кочаряна. В партии опасаются, что это создаст проблемы для республики в отношениях и с ЕС, и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В Москве сближением Еревана с Брюсселем явно недовольны. Хотя официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и уверяет, что «ориентация на Евросоюз — суверенное право Армении». При этом он советует армянам разобраться, насколько их желание присоединиться к ЕС обоюдно.

По его словам, в частности, следует выяснить, как к этому относятся сами европейцы. Официальный представитель президента РФ добавил, что пока в Москве исходят из того, что Ереван продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, и эти дивиденды «более чем очевидны».

В целом, несмотря на проевропейскую ориентацию нынешних армянских властей и обсуждение евроинтеграции страны, серьезных изменений в отношениях между Ереваном и Москвой ожидать не стоит. Если только Россия не перейдет от заявлений к конкретным шагам.

Например, если российские власти решат закрыть рынок для армянских товаров. Пример Тбилиси показал, что даже при наличии зоны свободной торговли с ЕС и при очень большом желании будет очень сложно закрепиться на европейском рынке.

Россия и Армения и так уже давно переживают кризис в отношениях, де-факто разворот Еревана от Москвы в сторону Запада уже произошел, однако это не означает разрыва отношений Армении с ОДКБ или выгодным для нее ЕАЭС.

На каком-то этапе Еревану придется определяться, поскольку сохранять двухвекторность — членство в Евразийским экономическим союзе (ЕАЭС) и процесс сближения с Евросоюзом — будет сложно. В случае разрыва с ЕАЭС страну ждут серьезные риски.

Низкие рейтинги и шансы на вступление

По мере приближения парламентских выборов в Армении могут появиться очередные проевропейские заявления, какие-либо юридические решения, поскольку такая риторика в стране хорошо продается и правящая партия Никола Пашиняна будет стараться поправить свои рейтинги.

А они упали до минимального уровня с 2018 года. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, сейчас за партию «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр Армении, готовы проголосовать всего 11,3% избирателей.

В настоящее время шанс Армении вступить в Евросоюз в ближайшей перспективе равен нулю. Пока Брюссель отложил прием Турции, а также стран из бывшей Югославии, которые непосредственно с ним граничат.

Помимо этого, страна абсолютно не готова к тому, чтобы нести обязательства по членству в Европейском союзе. Так что вступление в объединение может затянуться на десятилетия. Отношения с Брюсселем хотя будут и дальше укрепляться, не приведут к появлению новых взаимных обязательств.


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