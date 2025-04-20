Президент Ливана Жозеф Аун заявил в воскресенье, что все вооружения в стране будут переданы под контроль государства, однако подчеркнул, что для этого необходимо дождаться «подходящих условий». Об этом он сообщил после встречи с маронитским патриархом кардиналом Бешарой Бутросом Аль-Раии.

«Ливанский народ не хочет войны, и только вооруженные силы несут ответственность за суверенитет и независимость страны», — отметил Аун, добавив, что вопрос разоружения «будет решаться с видением и ответственностью».

Он подчеркнул, что намерен заняться этим в сотрудничестве с правительством: «Мы передадим оружие под контроль государства, но ждем подходящих условий, чтобы понять, как это осуществить».

«Хезболла», основная вооруженная сила за пределами армии, пока не прокомментировала заявление президента.

В более раннем интервью изданию Al-Araby Al-Jadeed Аун заверил, что в 2025 году оружие будет полностью подчинено государству, а члены «Хезболлы» смогут пройти интеграционную подготовку и вступить в ряды армии.

Согласно резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 году после конфликта между Израилем и «Хезболлой», все вооруженные группы в Ливане должны быть разоружены. В последнее время международное давление на Бейрут усилилось — после прекращения огня с Израилем в ноябре. Израиль до сих пор сохраняет военное присутствие на пяти пограничных постах, несмотря на обязательства по выводу войск.