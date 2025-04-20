ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравил христиан с Пасхой
Турецкий лидер призвал уважать религиозное и культурное многообразие
Президент Эрдоган поздравил христиан с Пасхой
/ TRT Haber
20 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил христианское население страны с праздником Пасхи, подчеркнув важность уважения к религиозному и культурному многообразию.

«Поздравляю наших христианских граждан, принадлежащих к различным церквям и общинам, с праздником Пасхи», — заявил он в обращении, распространенном в воскресенье. По его словам, Турция придает большое значение тому, чтобы все ее граждане могли свободно жить в соответствии со своей верой, культурой и традициями.

Президент выразил надежду, что символизирующий братство, единство и сострадание дух Пасхи всегда будет сопровождать общество.

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