Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил христианское население страны с праздником Пасхи, подчеркнув важность уважения к религиозному и культурному многообразию.

«Поздравляю наших христианских граждан, принадлежащих к различным церквям и общинам, с праздником Пасхи», — заявил он в обращении, распространенном в воскресенье. По его словам, Турция придает большое значение тому, чтобы все ее граждане могли свободно жить в соответствии со своей верой, культурой и традициями.

Президент выразил надежду, что символизирующий братство, единство и сострадание дух Пасхи всегда будет сопровождать общество.