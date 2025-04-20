Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением к России продлить запрет на дальнобойные удары сроком на 30 дней. В своем Telegram-канале глава Украины сообщил, что российские войска нарушили объявленное президентом РФ Владимиром Путиным «пасхальное перемирие» более двух тысяч раз с начала суток, однако ударов дальнобойным оружием зафиксировано не было.

«Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего — на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 — тяжелым вооружением, 673 применения россиянами FPV. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с Пасхи и на 30 суток», — сказал Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Президент Украины отметил отсутствие воздушных тревог в течение воскресенья и предложил закрепить этот формат тишины на более длительный срок: «Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления».

Зеленский подчеркнул, что отказ России от этого предложения будет доказательством ее намерения продолжать действия, направленные на уничтожение жизней людей и продолжение войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не распоряжался о продлении пасхального перемирия, сообщает ТАСС. Объявленное приостановление боевых действий завершится в полночь.

Кремль сообщил, что глава российского государства Владимир Путин отдал распоряжение прекратить все военные операции в период «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля». Данное указание было озвучено во время встречи Путина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

В ответ на это решение президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речь идет об «очередной попытке Путина поиграть с жизнями людей».