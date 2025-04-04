Редкоземы и ВИЭ: в Центральной Азии растет влияние ЕС
РЕГИОН
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Редкоземы и ВИЭ: в Центральной Азии растет влияние ЕСВ Самарканде прошел первый в истории саммит ЕС – Центральная Азия. Президенты пяти стран региона и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили расширение партнерства и торговых связей. Брюссель готовится заменить Москву?
В Узбекистане прошел саммит ЕС-Центральная Азия / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
4 апреля 2025 г.

В Узбекистане завершился двухдневный саммит ЕС-Центральная Азия. В Самарканде лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана встретились с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Кошта.

«Мы живем в мире беспорядка и фрагментации, где единственным жизнеспособным решением для ЕС будет построение более прочных партнерств для продвижения мира и процветания, — заявил Кошта. 

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, добавила, что укрепление отношений с Центральной Азией — часть политики ЕС по диверсификации внешней торговли. Накануне саммита американский президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт из ЕС.

«Возникают новые глобальные барьеры, инвестиции перенаправляются или сокращаются. Державы перекраивают сферы влияния», — заявила она, добавив, что в такое смутное время надежные партнеры нужны как никогда.

В своей речи она отдельно коснулась темы природных ископаемых Центральной Азии. В регионе находятся 40% мировых запасов магния, месторождения лития и графита — это «плоть и кровь экономики будущего».

Среди важных итогов саммита: ЕС подготовил инвестпроекта 12 млрд евро для стран региона в рамках программы Global Gateway. Деньги пойдут на развитие четырех ключевых областей: транспорта (3 млрд евро), критически важных минералов (2,5 млрд евро), водных ресурсов, энергетики и климата (6,4 млрд евро), цифровой связи (100 млн евро).

Европейский банк реконструкции и развития также планирует разработать проекты в области возобновляемой энергетики и важных минералов на сумму 7-8 млрд евро до 2027 года. Еще 10 млрд евро Евросоюз выделил на развитие Транскаспийского транспортного коридора, который сократит время в пути между ЕС и ЦА до двух недель.

«Лучшее еще впереди», — пообещала Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что во второй половине года пройдут несколько форумов, на которых будут выработаны новые форматы взаимодействия между Центральной Азией и Евросоюзом.

Брюссель не первый год налаживает мосты со странами региона. Сегодня ЕС – один из главных торговых партнеров и инвесторов, на долю которого приходится более 40% общего объема прямых инвестиций. Товарооборот за последние семь лет увеличился в четыре раза и составляет 54 млрд евро.

Глобальные планы

«Саммит не был спонтанным. Ему предшествовали различные мероприятия в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане — все это звенья одной цепи. Присутствие ЕС в регионе в последнее время заметно увеличилось. И это играет важную роль в общем понимании геополитической ситуации», — говорит TRT на русском политолог Ислам Кураев.

 По его словам, война в Украине вынудила страны Центральной Азии искать альтернативные транзитные пути и укреплять двусторонние отношения с мировыми державами. «Сегодня Центральная Азия — это больше не государства, которые зависят от решений Кремля. Регион выстраивает независимую внешнюю политику, и в перспективе это будет иметь значимую роль», — поясняет собеседник агентства.

 Президент ОФ «Eurasian Expert Council» Чингиз Лепсибаев в беседе с TRT на русском обратил внимание на переломный момент, после которого можно говорить о новом формате взаимодействия между странами региона. Накануне саммита в Центральной Азии был урегулирован спор вокруг Ферганской долины.

«Это стало отправной точкой, после которой можно говорить о том, что в регионе закончились споры и снизилась напряженность. Теперь можно переходить к другим вариантам сотрудничества между государствами», — говорит эксперт.

По его словам, есть три важных вопроса, которые странам предстоит решить. Во-первых, нужны общие транспортные коммуникации, инфраструктурные проекты и единый политический подход к решению тех или иных проблем. «Сегодня происходит множество форматов встреч с участием Центральной Азии. Есть отдельные саммиты с Россией, Китаем, США, а теперь еще и ЕС. Это говорит о том, что у стран региона больше общих интересов, нежели противоречий».

Он допускает, что Москва, Пекин или Вашингтон могут быть недовольны сближением Центральной Азии с тем или иным государством. Однако это не значит, что региону придется выбирать сторону. «Мы видим, что сегодня нельзя попадать под влияния какой-либо страны. Власти и их политика меняется, поэтому такой подход ненадежный. И это очень заметно по отношениям США и Евросоюза. Страны Центральной Азии заинтересованы в диверсификации своей экономики. Важно дружить и сотрудничать с соседями, а затем уже и с РФ, КНР, ЕС и США. Это залог выживаемости региона».

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