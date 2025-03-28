Армения и Туркменистан ведут переговоры о сделке по закупке природного газа. «Туркменгаз» может поставлять голубое топливо через территорию Грузии или Ирана. «Суть программы заключается в следующем: осуществить закупку у «Туркменгаза», организовать ее обмен через территорию Ирана по схеме SWAP и доставить до ирано-армянской границы», — уточнил советник премьер-министра Армении Арташес Тумаян.

По его словам, согласие грузинской и иранской стороны уже получено. Всего Ереван намерен закупить от 600 млн до 1 млрд кубометров газа. Дело осталось за малым — договориться о цене с Ашхабадом.

Сейчас «Газпром» — единственный поставщик голубого топлива для внутреннего потребления в Армении. Он попадает в страну через Грузию по цене 165 долларов за тысячу кубометров. Договор заключен до 2030 года.

Премьер-министр Никол Пашинян взял курс на диверсификацию экономики осенью 2023 года, когда Армения проиграла войну за Карабах. Ереван обвинил Россию в невыполнении своих обязательств в рамках ОДКБ и решил больше не делать ставку на одного союзника.

Власти страны занялись поиском новых партнеров. Например, оружие Ереван закупает в Индии, а новую АЭС может построить уже не «Росатом», а компании из США или Южной Кореи. Параллельно с этим государство стремится отмежеваться от России в тех областях, где это возможно — ОДКБ и СНГ. И заявляют о курсе на Запад — армянский парламент принял законопроект о намерении вступить в Евросоюз.

Но Ереван не может просто пойти в другом направлении от России — экономики двух стран слишком тесно связаны. Товарооборот по итогам 2024 года достиг $12 млрд. А российские госкорпорации владеют некоторыми активами, в том числе Зангезурского медно-молибденового комбината — в 2020 году комбинат обеспечил почти 19% экспорта Армении.

Поэтому на уровне политических заявлений разлад может ощущаться, но в реальности полный разворот будет чересчур болезненным для обеих сторон. Москва не хочет лишаться опоры на Южном Кавказе. Да и Еревану невыгодно заводить врага в лице России. Так ли иначе, но судьба региона зависит не только от Москвы, но и отношений с соседями. Если мирный договор с Азербайджаном будет подписан, то зависимость от Кремля снизится естественным образом.

О мирном договоре и возможном будущем Армении, TRT на русском рассказал доцент ГАУГН Артур Аваков:

— Стратегическая задача Армении — сформировать сильное и самодостаточное демократическое государство, которое будет существовать в мире со своими соседями. Для этого они должны быть уверены, что такая Армения не будет им угрожать.

Сейчас Пашинян прикладывает максимум усилий к тому, чтобы убедить Баку в искренности своих намерений. Однако азербайджанские власти либо не верят ему, считая, что следующий премьер может проводить другую политику, либо в принципе не заинтересованы в таком соседе. Соответственно, будущее Армении во многом зависит от того, что движет Азербайджаном.

Еревану нужно разорвать эту зависимость. Одна из идей армянских властей — улучшение отношений с Турцией. При этом ситуация осложняется тем, что региональные державы конкурируют между собой за влияние на Южном Кавказе. Армения и Азербайджан могут быть заложниками их отношений.

– Что принесет мирный договор с Арменией?

– В целом мирный договор не гарантирует армянам безопасность, но делает большую войну менее вероятной. Также, независимо от того, будет ли он подписан, армянам, туркам и азербайджанцами нужно продолжать прикладывать усилия к налаживанию межнационального диалога, чтобы видеть друг в друге не врагов, а соседей. У властей Армении и значительной части армянского общества такое желание есть.