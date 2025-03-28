Ереван ищет замену Москве: Ашхабад — новый друг?
ПОЛИТИКА
3 мин чтения
Ереван ищет замену Москве: Ашхабад — новый друг?Армения ищет замену российскому газу. Поиски привели в Туркменистан — топливо может поставляться через территорию Ирана или Грузии, осталось договориться о цене с «Туркменгазом». Сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Кремля?
Армения намерена покупать туркменский газ / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
28 марта 2025 г.

Армения и Туркменистан ведут переговоры о сделке по закупке природного газа. «Туркменгаз» может поставлять голубое топливо через территорию Грузии или Ирана. «Суть программы заключается в следующем: осуществить закупку у «Туркменгаза», организовать ее обмен через территорию Ирана по схеме SWAP и доставить до ирано-армянской границы», — уточнил советник премьер-министра Армении Арташес Тумаян.

По его словам, согласие грузинской и иранской стороны уже получено. Всего Ереван намерен закупить от 600 млн до 1 млрд кубометров газа. Дело осталось за малым — договориться о цене с Ашхабадом.

Сейчас «Газпром» — единственный поставщик голубого топлива для внутреннего потребления в Армении. Он попадает в страну через Грузию по цене 165 долларов за тысячу кубометров. Договор заключен до 2030 года.

Премьер-министр Никол Пашинян взял курс на диверсификацию экономики осенью 2023 года, когда Армения проиграла войну за Карабах. Ереван обвинил Россию в невыполнении своих обязательств в рамках ОДКБ и решил больше не делать ставку на одного союзника.

Власти страны занялись поиском новых партнеров. Например, оружие Ереван закупает в Индии, а новую АЭС может построить уже не «Росатом», а компании из США или Южной Кореи. Параллельно с этим государство стремится отмежеваться от России в тех областях, где это возможно — ОДКБ и СНГ.  И заявляют о курсе на Запад — армянский парламент принял законопроект о намерении вступить в Евросоюз.

Но Ереван не может просто пойти в другом направлении от России — экономики двух стран слишком тесно связаны. Товарооборот по итогам 2024 года достиг $12 млрд. А российские госкорпорации владеют некоторыми активами, в том числе Зангезурского медно-молибденового комбината — в 2020 году комбинат обеспечил почти 19% экспорта Армении.

Поэтому на уровне политических заявлений разлад может ощущаться, но в реальности полный разворот будет чересчур болезненным для обеих сторон. Москва не хочет лишаться опоры на Южном Кавказе. Да и Еревану невыгодно заводить врага в лице России. Так ли иначе, но судьба региона зависит не только от Москвы, но и отношений с соседями. Если мирный договор с Азербайджаном будет подписан, то зависимость от Кремля снизится естественным образом.

О мирном договоре и возможном будущем Армении, TRT на русском рассказал доцент ГАУГН Артур Аваков:

— Стратегическая задача Армении — сформировать сильное и самодостаточное демократическое государство, которое будет существовать в мире со своими соседями. Для этого они должны быть уверены, что такая Армения не будет им угрожать.

Сейчас Пашинян прикладывает максимум усилий к тому, чтобы убедить Баку в искренности своих намерений. Однако азербайджанские власти либо не верят ему, считая, что следующий премьер может проводить другую политику, либо в принципе не заинтересованы в таком соседе. Соответственно, будущее Армении во многом зависит от того, что движет Азербайджаном.

Еревану нужно разорвать эту зависимость. Одна из идей армянских властей — улучшение отношений с Турцией. При этом ситуация осложняется тем, что региональные державы конкурируют между собой за влияние на Южном Кавказе. Армения и Азербайджан могут быть заложниками их отношений.

– Что принесет мирный договор с Арменией?

В целом мирный договор не гарантирует армянам безопасность, но делает большую войну менее вероятной. Также, независимо от того, будет ли он подписан, армянам, туркам и азербайджанцами нужно продолжать прикладывать усилия к налаживанию межнационального диалога, чтобы видеть друг в друге не врагов, а соседей. У властей Армении и значительной части армянского общества такое желание есть.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us