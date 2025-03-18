Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 84,31 рубля. В последний раз доллар стоил меньше 85 рублей в августе прошлого года. За прошедшие три месяца российская валюта по отношению к американской прибавила более 17%.

Укрепление рубля связано с несколькими факторами, отмечает в разговоре с TRT на русском ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Давление на валютный рынок снизилось на фоне ожиданий стабилизации внешнеполитической обстановки. Позитивная динамика рубля заметно активизировалась на фоне переговоров между президентами США и России.

«С макроэкономической стороны позитивную роль сыграли высокие цены на нефть и газ, рост экспорта, снижение импорта и валютный контроль, включая обязательную продажу валютной выручки экспортерам», — перечислил собеседник агентства.

При этом в СМИ прогнозируют: тенденция будет недолгой. Уже в апреле курс может вернуться на уровень 100 рублей за доллар и выше. Эксперт торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов отмечает, что федеральный бюджет сверстан с учетом курса 96,5 рубля за доллар, поэтому российские власти будут стремиться приблизить рубль к этому значению.

Как отмечает в разговоре с TRT на русском Игорь Расторгуев, предпосылки для возврата доллара к ₽100 могут появиться, если снизятся экспортные доходы, вырастет спрос на валюту у бизнеса и населения, а ЦБ смягчит валютный контроль. Ухудшение внешнеполитической ситуации также может оказать давление на рубль, особенно при введении новых санкций или ограничений на экспорт.

«В краткосрочной перспективе курс рубля будет зависеть от цен на энергоресурсы, объемов экспорта и спроса на валюту внутри страны, — отмечает Расторгуев. — В долгосрочной — от структурных изменений в экономике, инвестиций в производство, динамики инфляции и решений Центробанка по процентной ставке. Также важны глобальные тренды: экономическая политика США и ЕС, ситуация на мировых рынках».

Укрепление рубля имеет как положительные, так и отрицательные стороны, подчеркивает в беседе с TRT на русском основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова. В числе плюсов: дешевый доллар снижает уровень инфляции в стране. В целом за 2024 год рост цен, по данным Росстата, составил 9,52%.

«Крепкий рубль делает импортные товары и комплектующие дешевле, что позитивно влияет на потребителей. С улучшением условий для погашения внешнего долга, компании, имеющие валютные обязательства, получают возможность оплачивать их на более выгодных условиях», — пояснила Кузнецова.

Но есть и минусы. Если рубль укрепляется слишком быстро, то это может негативно сказаться на промышленности, зависящей от экспорта. «Оптимальный курс для бюджета зависит от цены на нефть и налоговой нагрузки на экспорт, — отмечает Кузнецова. — В текущих условиях баланс находится в районе 85–95 рублей за доллар. Этот диапазон позволяет бюджету получать достаточные доходы от нефтегазового сектора, при этом не создавая чрезмерного давления на потребительский рынок и внутреннюю экономику».