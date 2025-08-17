Döwlet habar beriş serişdeleriniň habaryna görä Hytaýyň demirgazygyndaky sil apatlarynda azyndan 8 adam ýogaldy, 4 adam dereksiz ýitdi. Dünýäde ikinji orunda durýan ykdysadyýet, Gündogar Aziýa mussonynyň zyýanly täsirleri sebäpli sarsgynlara sezewar galmaga dowam edýär.
Içerki Mongoliýa sebitinden geçýän derýalaryň biri şenbe güni sagat 14:00 töweregi joşdy. Berlen habarlara görä Baýannur şäheriniň golaýynda dynç alýan 13 adamy suw alyp geçdi. Oba hojalygynyň merkezindäki wakadan bir adam halas edildi.
Hytaý iýul aýyndan bäri adatdan daşary ýagdaýdaky howa şertlerinden ejir çekýär: adaty ýagyşlardan has köp derejede ýagyşlar ýagýar we musson hem ýurduň demirgazygyna hem-de günortasyna täsir ýetirýär.
Howa hünärmenleri bu üýtgeýän klimaty howa krizis bilen baglanyşdyrýarlar, sil apatlary müňlerçe adamyň öýsüz-öwzarsyz galmagyna we milliardlarça dollar ykdysady ýitgilere sebäp bolýar.
Bayannur ýurduň möhüm däne we ýag önümçiligi merkezi bolmakdan başga-da, mal ýetişdirmek we gaýtadan işlemek taýdan hem bellidir.