DÜNÝÄ
1 minut okamak
Hytaýyň demirgazygyndaky sil apatlarynda 8 adam ýogaldy
Baýannur şäheriniň golaýyndaky derýalaryň biri joşup, şol töwerekde dynç alýan adamlary alyp geçdi
Hytaýyň demirgazygyndaky sil apatlarynda 8 adam ýogaldy
August 17, 2025

Döwlet habar beriş serişdeleriniň habaryna görä Hytaýyň demirgazygyndaky sil apatlarynda azyndan 8 adam ýogaldy, 4 adam dereksiz ýitdi. Dünýäde ikinji orunda durýan ykdysadyýet, Gündogar Aziýa mussonynyň zyýanly täsirleri sebäpli sarsgynlara sezewar galmaga dowam edýär.

Içerki Mongoliýa sebitinden geçýän derýalaryň biri şenbe güni sagat 14:00 töweregi joşdy. Berlen habarlara görä Baýannur şäheriniň golaýynda dynç alýan 13 adamy suw alyp geçdi. Oba hojalygynyň merkezindäki wakadan bir adam halas edildi.

Hytaý iýul aýyndan bäri adatdan daşary ýagdaýdaky howa şertlerinden ejir çekýär: adaty ýagyşlardan has köp derejede ýagyşlar ýagýar we musson hem ýurduň demirgazygyna hem-de günortasyna täsir ýetirýär.

Maslahat berilýär

Howa hünärmenleri bu üýtgeýän klimaty howa krizis bilen baglanyşdyrýarlar, sil apatlary müňlerçe adamyň öýsüz-öwzarsyz galmagyna we milliardlarça dollar ykdysady ýitgilere sebäp bolýar.

Bayannur ýurduň möhüm däne we ýag önümçiligi merkezi bolmakdan başga-da, mal ýetişdirmek we gaýtadan işlemek taýdan hem bellidir.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us