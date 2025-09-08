DÜNÝÄ
2 minut okamak
Hytaýly firma, ABŞ tarapyndan gara sanawa alynan rus firmasy Gazproma “AAA” derejesini berdi
Russiýa bilen Hytaýyň “Sibiriň güýji 2” tura geçiriji taslamasyny tassyklamagyndan birnäçe gün soň rus energetika firmasy Gazproma “AAA” derejesini berdi we ýagdaýyň durnuklydygyny mälim etdi.
Hytaýly firma, ABŞ tarapyndan gara sanawa alynan rus firmasy Gazproma “AAA” derejesini berdi
8 سبتمبر 2025

Hytaýlyň derejelendiriş guramasy CSCI Penguan, ABŞ tarapyndan gara sanawa alynan rus nebit firmasy Gazproma anna güni ýerli derejede “AAA” kredit balyny berdi.

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, Pekiniň rus energetika firmasy üçin ýerli weksel bazaryny täzeden açmaga taýarlanýandygyny mälim etdi.

CSCI Penguan, “Gazpromyň kredit baly, firmanyň strategik ähmiýetini we rus hökümeti bilen bolan gatnaşyklaryny görkezýär” diýdi.

CSCI Penguan, Gazpromyň kredit balynyň, halkara nebit-gaz senagatyndaky liderligini we Russiýanyň nebit bazarynda oýnaýan uly roluna goldaw berýändigini görkezýändigi bellenildi.

Russiýa bilen Hytaýyň “Sibiriň güýji 2” turba geçirijisini tassyklamagyndan birnäçe gün soň “AAA” baly we durnuklylygy tassyklandy.

Gazprom geçen hepde Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň Hytaýa guran saparynyň çäginde JSJY Penguanyň Gazproma “AAA” derejesini berendigini mälim edipdi.

“Finansial Taýmes” ýekşenbe güni beren habarynda, hytaýly maliýe firmalarynyň rus energetika firmasy üçin ýerli weksel bazaryny täzeden açmaga taýarlanýandygyny mälim etdi.

Maslahat berilýär

Firmalar umuman alnanda Hytaýda weksel satmazdan öň kredit balyny alýar.

CSCI Penguan, Gazprom bilen arabaglanşykly “ýokary syýasy howplara” hem ünsi çekdi.

2022-nji ýylda Russiýa-Ukraina söweşiniň başlamagyndan soň ABŞ tarapyndan Gazproma sanksiýa goýlupdy.

Hytaýly kredit derejelendiriş guramasy, Sanksiýalar we geosyýasy bökdençlikler, firma ýaramaz täsirini ýetirýar we firmanyň 2023-nji ýylda tebigy gazdan alan girdejisinyň we gaz eksportynyň aşaklandygyny mälim etdi.

CSCI Penguan, “Geosyýasy şertler üýtgemäge dowam edýändigi üçin näbellilikler hem dowam edýär” diýdi.

Geçen aý CSCI Penguan, dolulygyna Russiýa degişli orta ululykdaky nebit firmasy Zarubežnefte hem “AAA” balyny beripdi.

 

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us