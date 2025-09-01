SYÝASAT
Erdogan ŞHG-nyň Liderler sammitiniň çäginde Aliýew we Paşinýan bilen duşuşdy
Prezident Erdogan ŞHG-nyň liderler sammitiniň çäginde Azerbaýjanyň we Ermenistanyň lideri bilen bolan duşuşygynda Ankaranyň sebitara diplomatiýada uly rol oýnaýandygyny nygtady.
1 Septembrie 2025

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti R. T. Erdogan, Hytaýyň Týansin şäherinde geçirilýän ŞHG-nyň 25-nji liderler sammitiniň çäginde duşenbe güni Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy.

Kommunikasiýalar edarasynyň türk sosial media platformasy NSosýal arkaly beren habarnamasyna görä, liderler sammitiň çäginde özara gatnaşyklar bilen birlikde sebitara we halkara meseleler hakynda pikir alyşdy.

Erdogan, Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky parahatçylyk etabynda edilen öňe gidişlige kanagatlanma bildirdi we Türkiýäniň etaba goşant goşmaga dowam etjekdigini nygtady.

Erdogan iki ýurduň arasynda energetika we transport pudagynyň başda durmagynda birnäçe ugur boýunça edilýän hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin tagalla etmäge dowam etjekdigini nygtady

Erdogan-Aliýew duşuşygyna Türkiýäniň Daşary işler ministri Hakan Fidan bilen Azerbaýjanyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow hem gatnaşdy.

Günorta Kawkazyň parahatçylygy meselesi seljerildi

Prezident Erdogan sammitiň çäginde Ermenistanyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan bilen hem duşuşdy. Iki lideriň arasyndaky duşuşyk ünsleri özüne çekdi.

Erdogan bilen Paşinýan duşuşykda, Türkiýe-Ermenistan gatnaşyklary, Günorta Kawkazda yzygiderli parahatçylygyň we durnuklylygyň ýola goýulmagy üçin edilýän tagallalar hakynda pikir alyşdy.

Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky parahatçylyk etabynda edilen öňe gidişlige kanagatlanma bildiren Erdogan, Türkiýäniň sebitde parahatçylygyň we durnuklylygyň ýola goýulmagy üçin edilýän tagallalara goldaw bermäge dowam etjekdigini belledi.

Erdogan duşuşykda Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň artdyrylmagy meselesiniň hem seljerlendigini ýatlatdy.

ŞHG-nyň 25-nji liderler sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa giden Prezident Erdogan sammitiň çäginde düýn Hytaýyň döwlet Ýolbaşçysy Si Szinpin we Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şerif bilen duşuşdy.

Maslahat berilýär
ŞHG-nyň liderler sammiti

ŞHG-nyň 25-nji liderler sammiti duşenbe güni Hytaýyň döwlet Ýolbaşçysy Szinpiniň açylyş çykyşy bilen öz işine başlady.

Hytaý, Russiýa, Gazagystan, Gyrgyzstan we Täjigistan tarapyndan “Şanhaý bäşligi” hökmünde gurlan gurama, Özbegistan 6-njy agza hökmünde kabul edilýär.

ŞHG-nyň şu günki günde Ýewropany we Afrikany öz içine alýan 10 agzasy, 2 synçy agzasy we 14 dialog hyzmatdaşy bar.

ŞHG dünýäniň jemi tutýan meýdanynyň 24 göterimine we dünýäniň ilatynyň 42 göterimine wekilçilik edýär.

