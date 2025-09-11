Türkiýe Respublikasynyň Milli Goranmak ministrligi, Ysraýylyň Siriýada Türk ýaragly güýçlerini nyşana alandygy hakyndaky garaýyşlarynyň asylsyzdygyny mälim etdi.
Milli Goranmak ministrliginden penşenbe güni berlen beýannamada, Ysraýylyň Katara guran hüjümlerine üns çekildi we Tel-Awiwiň terrory döwletiň syýasatyna öwürendigi we parahatçylyga garşydygy nygtaldy.
Ysraýylyň Katara hüjüm guramak bilen onyň özygtyýarlygyny basgylandygyny ýatlatdy we hüjüme garşy Katara goldaw berýändiklerini mälim etdi.
Jogapkärçiliksiz hüjümler
Halkara jemgyýetçiligine gyssagly işe girişilmegi üçin çagyryş beren Milli Goranmak ministrligi, Ysraýylyň hüjümleriniň öňü alynman halatynda onuň Ýakyn Gündogara uly zeper ýetirjekdigi dogrusynda duýdyryş berdi.
Ysraýylyň Dohada Hamasyň wekillerine guran howa hüjümine, Kataryň özygtyýarlygynyň we halkara hukugynyň basgylanmagyna berk garşylyk görkezildi we dünýä ýurtlary hüjümi ýazgardy.
Ysraýylyň hüjümde Hamasdan 5 adam bilen katarly howpsuzlyk gullukçysy ýogaldy.
Hamas ýolbaşçylarynyň hüjümden halas bolandygyny mälim etdi.