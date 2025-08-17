DÜNÝÄ
Russiýanyň Rýazan sebitindäki zawodda partlama: 11 adam öldi, 130-dan gowrak adam ýaralandy
Russiýanyň Rýazan sebitinde ýarag we ok-däri öndürýän zawotda başlan ýangyn sebäpli bolan partlamada ençeme adam ýogaldy we ýaralandy, gözleg we halas ediş işleri dowam edýär.
August 17, 2025

Russiýanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi şenbe güni Rýazan sebitindäki zawodda bolan partlamada 11 adamyň ýogalandygyny we 130 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Ministrlik Telegram arkaly beren beýanatynda halas ediş toparlarynyň Moskwanyň 320 km günorta-gündogarynda ýerleşýän sebitde gözleg işlerini dowam etdirýändigini aýtdy.

Rýazan sebitiniň häkimi Pawel Malkow anna güni bu hadysanyň zawodyň ussahanasynda ýüze çykan ýangyn sebäpli ýüze çykandygyny aýtdy.

Russiýanyň gyssagly kömek işgärleri harabalygy arassalamak üçin gije-gündiziň dowamynda işleýändiklerini aýtdy.

Russiýanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi sosial media hasabyndan harabalyga dönen binanyň suratyny paýlaşyp: “Gynansagam 11 adam ýogaldy” diýdi.

Ýangynyň sebäbi aýan edilmedi, zawodyň näme öndürýändigi barada hem maglumat berilmedi.

Ukrainanyň uçarmansyz howa ulaglarynyň ozal Rýazan sebitindäki harby we ykdysady infrastrukturany nyşana alýandygy mälimdir.

Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, partlama maýyşgak däri we ok-däri zawodynda bolup geçipdir.

2021-nji ýylda şol bir zawodda bolan partlamada 17 adam ýogalypdy. Rýazan sebitiniň ýerli ýolbaşçylary bir günlük ýas yglan etdiler.

