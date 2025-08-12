SYÝASAT
1 minut okamak
Zelenskiý Putiniň täze hüjümler üçin taýarlyk görýändigini öňe sürýär
Zelenskiý, ruslaryň söweşiň bes edilmegini isleýändigini görkezýän haýsydyr bir alamatyň ýokdygyny, Putininiň ABŞ-nyň Prezidenti bilen duşuşmagy şahsy ýeňişi hökmünde görkezmek isleýändigini aýtdy.
Zelenskiý Putiniň täze hüjümler üçin taýarlyk görýändigini öňe sürýär
18 hours ago

Ukrainanyň Prezidenti Wolodimir Zelenskiý, Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putiniň atyşygyň bes edilmeginiň ýerine täze hüjümler üçin taýarlyk görýändigini öňe sürdi.

Zelenskiý duşenbe güni beren beýannamasynda, ruslaryň söweşiň bes edilmegini isleýändigini görkezýän haýsydyr bir alamatyň ýokdygyna ünsi çekdi.

Ukrainanyň lideri, gazwetka gullugynyň habarnamasynyň, “Putiniň Amerika bilen geçirjek duşuşygyny şahsy ýeňişi hökmünde görkezmek isleýändigini we duşuşykdan soň edil öňküsi ýaly hereket edip Ukraina basyş etmäge dowam etjekdigini” görkezýändigini nygtady.

Russiýanyň parahatçylyk üçin taýarlyk görýändigini görkezýän hiç hili alamatyň ýokdygyny aýdan Zelenskiý, täze hüjümler üçin taýarlyk görülýändigini ýatlatdy.

Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý, resmi Kiýewiň hyzmatdaşlaryna söweşde ýetilen sepgit, edilýän diplomatik tagallalar we Russiýanyň meýilnamalary hakynda maglumat bermäge dowam etjekdigini aýtdy.

Alýaska sammiti

Maslahat berilýär

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, geçen hepde beren beýannamasynda, Ukrainadaky söweşiň bes edilmegi üçin Putini Alýaskada geçiriljek sammite çagyrandygyny mälim etdi.

Putiniň Tramp bilen hyzmatdaşlyk etmegine alada bildirýän Ýewropaly liderler, çarşenbe güni hem Zelenskiý hem-de Tramp bilen aýr aýry duşuşmagy meýilleşdirýär

Tramp iki ýurduň ýer çalyşmagyny teklip edýär.

Zelenskiý bolsa bu teklibe garşy durýar.

Germaniýanyň Federal Kansleri Merz, çarşenbe güni Fransiýanyň, Birtaniýanyň we beýleki Ýewropa ýurtlarynyň liderleri bilen birlikde NATO-nyň ýolbaşçylarynyň hem gatnaşmagynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahatyň geçirilmegi üçin çagyryş berdi.

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us