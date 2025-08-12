Ukrainanyň Prezidenti Wolodimir Zelenskiý, Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putiniň atyşygyň bes edilmeginiň ýerine täze hüjümler üçin taýarlyk görýändigini öňe sürdi.
Zelenskiý duşenbe güni beren beýannamasynda, ruslaryň söweşiň bes edilmegini isleýändigini görkezýän haýsydyr bir alamatyň ýokdygyna ünsi çekdi.
Ukrainanyň lideri, gazwetka gullugynyň habarnamasynyň, “Putiniň Amerika bilen geçirjek duşuşygyny şahsy ýeňişi hökmünde görkezmek isleýändigini we duşuşykdan soň edil öňküsi ýaly hereket edip Ukraina basyş etmäge dowam etjekdigini” görkezýändigini nygtady.
Russiýanyň parahatçylyk üçin taýarlyk görýändigini görkezýän hiç hili alamatyň ýokdygyny aýdan Zelenskiý, täze hüjümler üçin taýarlyk görülýändigini ýatlatdy.
Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý, resmi Kiýewiň hyzmatdaşlaryna söweşde ýetilen sepgit, edilýän diplomatik tagallalar we Russiýanyň meýilnamalary hakynda maglumat bermäge dowam etjekdigini aýtdy.
Alýaska sammiti
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, geçen hepde beren beýannamasynda, Ukrainadaky söweşiň bes edilmegi üçin Putini Alýaskada geçiriljek sammite çagyrandygyny mälim etdi.
Putiniň Tramp bilen hyzmatdaşlyk etmegine alada bildirýän Ýewropaly liderler, çarşenbe güni hem Zelenskiý hem-de Tramp bilen aýr aýry duşuşmagy meýilleşdirýär
Tramp iki ýurduň ýer çalyşmagyny teklip edýär.
Zelenskiý bolsa bu teklibe garşy durýar.
Germaniýanyň Federal Kansleri Merz, çarşenbe güni Fransiýanyň, Birtaniýanyň we beýleki Ýewropa ýurtlarynyň liderleri bilen birlikde NATO-nyň ýolbaşçylarynyň hem gatnaşmagynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahatyň geçirilmegi üçin çagyryş berdi.