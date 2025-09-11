“Ze Wol Strit Jornal” gazeti, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirendigini ýazdy.
Prezident Trampyň dartgynly geçen telefon söhbetdeşliginde, Ysraýylyň Hamasyň Katardaky wekillerine guran hüjümi hakynda maglumat berilmezgili sebäpli nägilelik bildirendigi bellenildi.
Çarşenbe güni çap edilen ýörite habara görä, Amerikan hökümetiniň ýokary derejeli ýolbaşçylary, Trampyň Netanýahuýa, Kataryň paýtagt Dohada Palestinli toparyň syýasy liderlerini nyşana almagynyň nädogrydyna ünsi çekendigini we hüjüm hakyndaky maglumatyň Ysraýyl tarapyndan däl eýsem Amerikan goşuny tarapyndan berilmegi sebäpli lapykeçligini beýan etdi.
Ýolbaşçylara görä, Tramp bu hüjümiň Gazadaky atyşygyň bes edilmegi boýunça gepleşiklere töwellaçylyk edýän ýaranyna howp salýandygyny duýdurdy.
Ysraýylyň Premýer-ministri Netanýahu bolsa, hüjümiň sypdyrylmasyz pursatdygyny nygtap, onuň ýerliklidigini beýan etdi.
Ýolbaşçylara görä, dartgynly telefon söhbetdeşliginden soň dostlukly ikinji telefon söhbetdeşligi geçirildi.
Soňky telefon söhbetdeşliginde Tramp, Netanýahudan hüjümiň netijeli bolup bolmandygyny sorady, emma Netanýahu anyk jogap bermedi.
Hamas ýolbaşçylarynyn hüjümden halas bolandygyny, emma toparyň 5 agzasy bilen katarly howpsuzlyk gullukçysynyň ýogalandygyny mälim etdi.
Tramp Netanýahunyň kararyndan nägile
“Ze Wol Strit Jornal” gazeti, Tramp, Ysraýylyň esasy ýarany hökmünde bilinsede, Netanýahunuň ABŞ bilen maslahatlaşmazdan edýän hereketlerine nägilelik bildirýär.
Ak Tamyň ýolbaşçylarynyň, Netanýahunyň iýun aýynda Siriýany nyşana almagyna hem uly garşylyk görkezendikleri öňe sürüldi.
Hüjümi “gorkaklyk hereketi” hökmünde häsiýelendiren we berk ýazgaran Katar, Ysraýylyň bidüzgünçiliklerine degişli gaýtawulyň görkeziljekdigini mälim etdi.
Aýlag ýurdy Katar, ABŞ we Müsür bilen birlikde 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri 64 müň 600-den gowrak palestinliniň ýogalmagyna sebäp bolan Gazadaky genosidiň bes edilmegi üçin töwellaçylyk edýär.
Kataryň Premýer-ministri Şyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, çarşenbe güni beren beýannamasynda, Ysraýylyň hüjümine sebitleýin gaýtawulyň görkezilmegi boýunça gepleşikleriň dowam edýändigini aýtdy.