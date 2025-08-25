Bangladeş bilen Pakistan ýekşenbe güni dürli ugurlarda 6 şertnama baglaşdy.
Pakistanyň Daşary işler ministri we Wise-premýer Ishak Daryň 13 ýyl soň Dakka guran resmi saparynyň çäginde iki ýurduň arasynda möhüm şertnama baglaşyldy.
Şertnama Pakistanyň Daşary işler ministri we Wise-premýer Ishak Dar bilen Bangladeşiň Daşary işler ministriniň orunbasary Touhid Hossain gol goýdy.
Şertnamalar söwda, döwlet eýeçiligindäki habar gulluklary, strategik ylmy barlag guramalary we medeniýet ýaly birnäçe ugry öz içine alýar.
Şertnama laýyklykda resmi paspordy bolan iki ýurduň gullukçylaryň wizasyz syýahat eder.
Bangladeşiň wagtlaýyn kabineti ozal wiza ýeňilligi taslamasyny tassyklapdy.
Pakistanyň Daşary işler ministri Dar, şertnamalara gol çekişlik dabarasyndan soň beren beýannamasynda, saparyň çäginde 1971-nji ýyldaky söweş bilen arabaglanşykly düşnüşmezlikleriň seljerlendigini aýtdy.
Günorta Aziýadaky iki ýurdy “bir maşgala” hökmünde häsiýetlendiren Dar, “Musulmanlara ýüreklerini arassa saklamaklary tabşyryldy. Şol sebäpli hem geçmişi ýatdan çykaralyň we gelejege seredeliň. Özara söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreliň” diýip belledi.
Pakistanyň Daşary işler ministriniň sözlerine garşy çykan Bangladeşiň Daşary işler ministriniň orunbasary Touhid Hossain “Pakistanyň 1971-nji ýyldaky garaşsyzlyk söweşi ýyllarynda eden genosidi üçin ötünç soramagyny isleýäris. Pakistan söweş ýyllarynda bu ýerde galan raýatlaryny yzyna almaly we bölünen Pakistan emlaklar boýunça Bangladeşiň talaplaryny çözmeli” diýdi.
Beýleki tarapdan Bangladeşde saparda bolan Pakistanyň Söwda ministri Kalam Khan hem Dakka bilen Karaçiniň arasynda üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli uçar saparlarynyň başlamagyna garaşýandyklaryny aýtdy.
2024-nji ýylyň awgust aýynda Hindistanyň tarapdary hökmünde görülýän Hasina hökümetiniň agdarylmagyndan Bangladeş bilen Pakistanyň arasyndaky gatnaşyklar kadalaşmaga başlapd.
Pakistandan Bangladeşe Daşary işler ministri derejesinde soňky sapar 2012-nji ýylda Hina Rabbani Khar tarapyndan guralypdy.