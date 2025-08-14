Ysraýylyň harby goşuny, soňky üç günde Gazanyň Zeýtun etrapçasynda 300-den gowrak ýaşaýyş jaýyny ýykdy.
Raýat goranyş gullugy, Ysraýylyň bilkastlaýyn ýagdaýda ilatly ýerleri nyşana alýandygyna ünsi çekdi.
Raýat goranyş gullugynyň metbugat sekretary Mahmud Basal, çarşenbe güni beren beýannamasynda, Ysraýylyň howpsuzlyk güýçleriniň Zeýtun etrapçasyndaky hüjümlerini artydrandygyny, hüjümlerde esasan 5 gatly we köp gatly binalaryň nyşana alynýandygyny mälim etdi.
Basal, hüjümlerde ulanylan partlaýjy maddalarynyň binalaryň ýykylmagyna sebäp bolandygyny we käbir öýleriň ýaşaýjylary içinde mahaly nyşana alynandygyny belledi.
Gazanyň merkezinde ýerleşýän Zeýtun etrapçasy, ýygy-ýygydan Ysraýylyň hüjümlerine sezewar bolýar.
Soňky ýykylşyk, Ysraýylyň Palestiniň infrastrukturasyny ýok etmek we Gazanyň ilatyny göçürmek meýilnamasynyň bir hökmünde häsiýetlendirildi.
Şaýatlar Zeýtun etrapçasynyň ýer bilen ýegsan edilýändigini nygtady.
Ysraýylyň Gazadaky genosidi
Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerinde häzire çenli esasy bölegi zenanlardan we çagalardan ybarat 61 müň 700-den gowrak palestinli ýogaldy.
Palestiniň resmi habarlar gullugy WAFA-ä görä, 11 müňe golaý palestinli hem ýykylan öýleriň aşagynda galdy.
Hünärmenler Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sanynyň 200 müňe golaýlandygyny öňe sürýär.
Harby hüjümler Gazanyň harabalyga öwrülmegine we uly açlyga sebäp boldy.
Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat kazyýety Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen ozalky Goranmak ministri Ýoaw Gallandyň Gazadaky harby jenaýatlary sebäpli tussag edilmegi boýunça karar kabul edipdi.
Ysraýyl hakynda Gazadaky söweşi sebäpli Halkara Adalat diwanynda hem genosid işi gozgalypdy.