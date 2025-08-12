Ysraýylyň gabavy sebäpli iýmit ýetmezçiligini başdan geçiren 5 ýaşyndaky maýyp palestinli çaga Muhammed Zekeriýa Hydyryň ýogalandygy habar berildi.
Gazanyň günortasyndaky Nasyr hassahanasynyň işgäriniň “Anadoly habarlar” gullugyna beren beýannamasynda fiziki taýdan maýyp Muhammediň 12 kilogramdan 3 kilograma çenli horlanandygy ve ýekşenbe güni aradan çykandygy nygtaldy.
Sosial mediadaky video-ýazgylarda çaganyň diýseň horlanandygy ünsleri özüne çekdi. Kakasy oglunyň süýt ve iýmit ýetmezçiligi sebäpli horlanandygyny ve aradan çykandygyny aýtdy.
Ysraýylyň 2 hepde ozal çäkli mukdardaky ynsanperver kömeginiň sebite girmegine rugsat berendigine garamazdan Gazadaky hassahanalarda açlyk sebäpli ýogalýanlaryň sany artmaga dovam edýär.
Gazanyň Metbugat gullugynyň ýekşenbe güni beren beýannamasynda, Ysraýylyň 14 günüň dovamynda sebitde diňe 1 müň 210 konteýneriň girmegine rugsat berendigi, şol sanyň açlygyň öňüni almak üçin zerur bolan 8 müň 400 konteýneriň diňe 14 göterimine deň gelýändigini mälim etdi.
Gazanyň Saglygy goraýyş ministrligi, duşenbe güni beren beýannamasynda, soňky 24 sagatda ýene-de 5 adamyň iýmit ýetmezçiligi sebäpli aradan çykandygyny mälim etdi.
Gazada açlyk sebäpli ýogalanlaryň sany 101-i çaga bolmak bilen 222 adama ýetdi.
Bütin dünýä Azyk maksatnamasy, Gazada ilatyň 1/3 böleginiň birnäçe günden bäri nahar iýmändigini mälim etdi ve bu ýagdagy “açlyk ve deňi-taýy görülmedik çäk” hökmünde häsiýetlendirdi.
Ysraýylyň Gazadaky genosidi
Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerinde häzire çenli esasy bölegi zenanlardan we çagalardan ybarat 61 müň 500-den gowrak palestinli ýogaldy.
Palestiniň resmi habarlar gullugy WAFA-ä görä, 11 müňe golaý palestinli hem ýykylan öýleriň aşagynda galdy.
Hünärmenler Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sanynyň 200 müňe golaýlandygyny öňe sürýär.
Harby hüjümler Gazanyň harabalyga öwrülmegine we uly açlyga sebäp boldy.
Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat kazyýety Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen ozalky Goranmak ministri Ýoaw Gallandyň Gazadaky harby jenaýatlary sebäpli tussag edilmegi boýunça karar kabul edipdi.
Ysraýyl hakynda Gazadaky söweşi sebäpli Halkara Adalat diwanynda hem genosid işi gozgalypdy.