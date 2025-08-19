Finansal Taýms" gazetiniň habaryna görä, Ukrainanyň Russiýa bilen baglaşylmagy ähtimal parahatçylyk ylalaşygyndan soň ABŞ-nyň howpsuzlyk kepilliklerini üpjün etmek maksady bilen we Ýewropadaky ýaranlar tarapyndan maliýeleşdiriljek, 100 milliard dollarlyk Amerikan önümi ýarag satyn almagy teklip edendigini habar berdi.
Gazetiň bellän we ýaranlar bilen paýlaşylan resminama laýyklykda ABŞ-nyň hyzmatdaşlary bilen 50 milliard dollarlyk uçarmansyz howa ulagy önümçiligi şertnamasyny hem öz içine alýar. Şol bukja bilen bagly maglumatlar Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiýniň ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen Ak tamda duşuşygynyň öňüsyrasynda yglan edildi.
Kiýewiň bu teklibi, Trampyň Amerikan senagatyna getirjek ykdysady peýdalara ygrarlydygyny görkezýär. Geljekde Ukraina beriljek kömek bilen bagly soraga Tramp” "Biz hiç zat bermeýäris, ýarag satýarys" diýip jogap berdi.
Resminamada "Uzak parahatçylyk, we Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine eglişik etmek we erkinlik bermek bilen däl-de, eýsem geljekdäki agressiýanyň öňüni almak üçin berk howpsuzlyk çarçuwasy arkaly gazanylmaly" diýilýär.
Ukraina, Donetskiň we Luganskyň käbir ýerlerinden goşunlaryny çykarmagyndan soň Russiýanyň öň hatarlaryny doňdurjakdygy baradaky teklibini ret etdi we şeýle ýeňillikleriň Moskwanyň ýurda has çuňňur aralaşmagyna ýol açjakdygyny duýdurdy.
Germaniýanyň federal Kansleri Fridrih Mers Waşingtonda Zelenskiý we Tramp bilen bilelikde beren beýanatynda, ýaraşygyň ileri tutulýan ugur bolmalydygyny aýtdy. Mers: "Indiki duşuşygyň atyşyksyz geçiriljekdigini göz öňüne getirip bilemok" diýip, Moskwa has köp basyş etmäge çagyrdy.
Ukraina tarapyndan hödürlenen resminamada şeýle hem Russiýanyň Kiýewiň uruş döwründe ýetiren zyýany üçin öwezini dolmalydygy aýdylýar. Bu öwezini dolmagyň Günbatar ýurtlarynda doňdurylan rus emläkleriniň 300 milliard dollary bilen öwezini dolup biljekdigi aýdylýar.
Resminamada Russiýa garşy islendik sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň Moskwanyň parahatçylyk şertnamasyny ýerine ýetirmegine bagly bolmalydygy nygtalýar.
Russiýanyň metbugatynda Trampyň ýolbaşçylygyndaky hökümeti masgaralaýan suratlar hem Kremliň parahatçylyk tagallalaryna çynlakaý garamaýandygyny görkezýän subutnama hökmünde aýdyldy.