Russiýa Ukraina guraýan hüjümleriniň çäginde birnäçe gezek Polşanyň howa giňişligine girdi
Polşanyň Premýer-ministr Donald Tusk, ýurdunyň harby goşunynyň Rus güýçlerine garşy ýarag ulanandygyny mälim etdi.
10 سبتمبر 2025

Polşa rus dronlarynyň Russiýanyň Ukraina guraýan hüjümleriniň çäginde birnäçe gezek ýurdunyň howa giňişligine girendigi sebäpli abanýan howplary anyklamak we täsirsiz ýagdaýa getirmek üçin harby operasiýanyň başladylandygyny mälim etdi.

Polşanyň Ýaragly güýçleriniň çarşenbe güni X sosial media platformasy arkaly beren habarnamasynda “Şu gün Russiýa Federassiýasynyň Ukraina guraýan hüjümleriniň çäginde howa giňişligimiz dronlar tarapyndan birnäçe gezek basgylandy” diýildi.

Habarnamada, Polşanyň harby güýçleriniň howa giňişligine giren şol jisimlere garşy ýarag ulanandygy we urlup düşürlen howa ulaglarynyň tapylmagy üçin operasiýanyň başladylandygy bellenildi.

Ýolbaşçylar harby operasiýalaryň dowam edýändigi sebäpli Podlaskoýe, Mazoweskoýe we Lublinskoýe sebitlerinde halka daşary çykmazlyklary üçin çagyryş berdi.

Çagyryşda “Harby operasiýalaryň dowam edýändigi sebäpli halkymyzdan daşary çykmazlyklaryny haýyşt edýäris” diýildi.

Polşanyň Premýer-ministri Donald Tusk, harby operasiýalaryň dowam edýändigini we goşunyň rus güýçlerine garşy ýarag ulanandygyny aýtdy.

Tusk, Prezident Karol Nawrowski we Goranmak ministri Kosiniak Kamys bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýandygyny belledi.

Polşada howpsuzlyk sebäpli Warşawa, Modlin, Lublin, Žeşuw-Ýasenka bilen birlikde birnäçe howa menzili gatnawa ýapyldy.

Mesele hakynda berlen beýannamada, harby operasiýalar sebäpli howa menzilleriniň ýapylandygy nygtaldy.

CNN tarapyndan berlen habara görä, ABŞ-nyň Döwlet sekretary Marko Rubio Polşanyň howa giňişligine giren rus dronlary hakynda maglumat berilendigi nygtaldy.

 

 

 

 

 

