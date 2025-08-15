DÜNÝÄ
1 minut okamak
Tramp: Žurnalistleriň Gaza girmegine rugsat berilmeli
ABŞ-nyň Prezidenti Tramp, žurnalistleriň Gaza girmegine rugsat berilmegi baradaky çagyryşlara goldaw berdi.
August 15, 2025

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, žurnalistleriň gabaw astyndaky Gaza girip gumanitar şertleri ýerinde görmeginiň ýerlikli boljakdygyny aýtdy.

Ysraýyl, 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda başlan hüjümler sebäpli daşary ýurtly žurnalistleriň Gaza girmegini gadagan edipdi.

Tramp, penşenbe güni Owal ofisde metbugata beren beýannamasynda “Elbetde žurnalistleriň Gaza girmegini isleýärin. Meniň üçin žurnalistleriň Gaza girmegi has ýerlikli bolar”diýip belledi.

Dünýäniň çar tarapyndan 100-den gowrak žurnalist Gazadaky genosid hakynda garaşsyz ýagdaýda habar taýarlamak üçin gyssagly we şertsiz Gaza girmek üçin arza beripdi.

Tanymal žurnalist Andre Liohn tarapyndan başladylan “Habar taýarlamak hukugy” başlangyjynyň çäginde ýazylan arza, Aleks Krawford (Sky News), Kristiane Amanporu(JNN) we Klararissa Ward, Mehdi Hasan ýaly tanymal žurnalistler hem gol goýdy

Maslahat berilýär

Arza gol goýan dünýäniň çar tarapynda iş alyp barýan tanymal žurnalistler, Ysraýylyň daşary ýurtly žurnalistleriň erkin ýagdaýda Gaza girmekleri üçin çagyryş berdi.

Arzada söweşiň başyndan bäri halkara metbugat işgärlerine goýlan gadagançylygyň “halk köpçüliginiň maglumat edinmek hukugynyň basgylanýandygyny açyk aýdyň görkezýändigi” nygtaldy.

Metbugat azatlygy üçin göreşýän toparlar we ynsanperwer kömek guramalary, Ysraýyla çäklendirilmegiň bes edilmegi üçin birnäçe gezek çagyryş beripdi.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
