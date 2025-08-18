Ekwadoryň Santo Domingo şäherinde billiard zalynda guralan ýaragly hüjümde azyndan 7 adam ýogaldy.
Howpsuzlyk güýçleri ýekşenbe güni beren beýannamasynda ýurtda ýaragly toparlar tarapyndan guralýan hüjümleriň sanynyň artýandygyna ünsi çekdi.
Billiard zalyna giren ýaragly maskaly hüjümçileriň çem gelen ýere od açandygy nygtaldy.
Geçen aý general Williamil Plaýas şäherinde billiard zalyna guralan hüjümde 9 adam ýogalypdy.
Bir wagtlar Latyn Amerikanyň iň asuda ýurtlaryndan biri hökmünde bilinýän Ekwador, neşe kartelleriniň ABŞ-na we Ýewropa ýurtlaryna kokain daşamak üçin port hökmünde ulanmagy sebäpli howpsuzlyk taýdan dartgynly günleri başdan geçirýär.
Resmi görkezijilere görä, ýurtda jenaýat edenleriň sany 2018-nji ýylda 100 müň adamda 6 mahaly, 2024-nji ýylda 100 müň adamda 38-e çenli baryp ýetdi.