DÜNÝÄ
1 minut okamak
Ýaragly hüjümçiler Ekwadorda 7 adamy öldürdi
Howpsuzlyk güýçleri, maskaly ýaragly adamlaryň paýtagt Kitonyň 150 kilometr günbatarynda billiard zalyna hüjüm gurandygyny mälim etdi.
Ýaragly hüjümçiler Ekwadorda 7 adamy öldürdi
18. August 2025

Ekwadoryň Santo Domingo şäherinde billiard zalynda guralan ýaragly hüjümde azyndan 7 adam ýogaldy.

Howpsuzlyk güýçleri ýekşenbe güni beren beýannamasynda ýurtda ýaragly toparlar tarapyndan guralýan hüjümleriň sanynyň artýandygyna ünsi çekdi.

Billiard zalyna giren ýaragly maskaly hüjümçileriň çem gelen ýere od açandygy nygtaldy.

Geçen aý general Williamil Plaýas şäherinde billiard zalyna guralan hüjümde 9 adam ýogalypdy.

Bir wagtlar Latyn Amerikanyň iň asuda ýurtlaryndan biri hökmünde bilinýän Ekwador, neşe kartelleriniň ABŞ-na we Ýewropa ýurtlaryna kokain daşamak üçin port hökmünde ulanmagy sebäpli howpsuzlyk taýdan dartgynly günleri başdan geçirýär.

Maslahat berilýär

Resmi görkezijilere görä, ýurtda jenaýat edenleriň sany 2018-nji ýylda 100 müň adamda 6 mahaly, 2024-nji ýylda 100 müň adamda 38-e çenli baryp ýetdi.

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us