DÜNÝÄ
1 minut okamak
Nepalda geçirilýän protest ýörişlerinde ýogalanlaryň sany 19-a ýetdi
Sosial media goýlan gadagançylyk sebäpli başlan protest ýörişlerinde 19 adam ýogaldy, 100-e golaý adam hem ýaralandy.
Nepalda geçirilýän protest ýörişlerinde ýogalanlaryň sany 19-a ýetdi
September 9, 2025

19 adamyň ýogalmagyna sebäp bolan protest ýörişlerinden soň Nepalyň sosial media goýan gadançylygy bes edendigi habar berildi.

Ministrler kabinetiniň metbugat sekretary we Kommunikasiýalar ministri Prithwi Subba Gurung, geçen hepde sosial media goýlan gadagançylygyň sişenbe güni bes edilendigini mälim etdi.

Galplyga garşy geçirlen “Gen Z” ýörişlerinde 19 adamyň ýogalmagyndan we 100-den gowrak adamyň ýaralanmagyndan soň şeýle kararyň kabul edilendigi nygtaldy.

Protest ýörişleri sosial media gadagançylygy sebäpli başlapdy.

“Roýter” habarlar gullugyna beýannama beren Gurung “Sosial media platformalarynyň ýapylmagy baradaky karar bes ediler”diýdi.

Premýer-ministr Şarma Oli bolsa, käbir toparlar tarapyndan başladylan wakalara gynanç bildirýändigini aýtdy.

Premýer-ministr Oli wakada ýogalanlaryň hossarlaryna degişli kömegiň beriljekdigini we ýaralananlaryň bejergisi üçin hiç hili tölegiň alynmajakdygyny nygtady.

Şarma Oli, duşenbe güni beren beýannamasynda “Şuna meňzeş wakalaryň gaýtalanmazlygy üçin sebäpleri barlanar we degişli çäreler görler” diýip belledi.

Maslahat berilýär

“Gen Z” protestleri

Ýurduň çar tarapynda geçirlen ýörişleriň guramaçylary, protest ýörişlerini “Gen Z” protestleri hökmünde häsiýetlendirdi.

Guramaçylar, ýaşlaryň hökümetiň galplyga garşy herekete geçmegini we ykdysady şertleriň gowulandyrylmagyny talap edýändigini mälim etdi.

Geçen hepde Fajebook bilen birlikde birnäçe sosial media platformasynyň ýapylmagy barada karar kabul edilipdi. Ýaşlar bu karara uly garşylyk görkezdi.

Nepally oppozisionerler hem karary berk tanky edipdi.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us