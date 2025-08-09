DÜNÝÄ
Ermenistan we Azerbaýjan Ak Tamda taryhy parahatçylyk "ýol kartasyna" gol çekdi
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp ABŞ-nyň Ermenistan bilen taryhy parahatçylyk "ýol kartasynyň" bir bölegi hökmünde Azerbaýjan bilen goranyş hyzmatdaşlygyndaky çäklendirmeleri ýatyrýandygyny mälim etdi.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, onlarça ýyllap özara çaknyşan Günorta Kawkazyň iki ýurdy bolan Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleriniň Ak Tamda myhman alynan duşuşykda, iki ýurduň hemişelik parahatçylyga ygrarlydygyny beýan etdi.  

Tramp anna güni beren beýanatynda "Ermenistan bilen Azerbaýjan ähli çaknyşyklary hemişelik bes etmegi, söwda, syýahat we diplomatik gatnaşyklary ýola goýmagy we birek-biregiň özygtyýarlylygyna we territorial bitewiligine hormat goýmagy maksat edinýär" diýdi.

ABŞ-nyň prezidenti, şeýle hem, Azerbaýjan bilen harby hyzmatdaşlyga girizilen çäklendirmeleri aýyrýandygyny mälim etdi.

