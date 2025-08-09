пред 9 часа
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, onlarça ýyllap özara çaknyşan Günorta Kawkazyň iki ýurdy bolan Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleriniň Ak Tamda myhman alynan duşuşykda, iki ýurduň hemişelik parahatçylyga ygrarlydygyny beýan etdi.
Tramp anna güni beren beýanatynda "Ermenistan bilen Azerbaýjan ähli çaknyşyklary hemişelik bes etmegi, söwda, syýahat we diplomatik gatnaşyklary ýola goýmagy we birek-biregiň özygtyýarlylygyna we territorial bitewiligine hormat goýmagy maksat edinýär" diýdi.
ABŞ-nyň prezidenti, şeýle hem, Azerbaýjan bilen harby hyzmatdaşlyga girizilen çäklendirmeleri aýyrýandygyny mälim etdi.