DÜNÝÄ
1 minut okamak
Terrorçylar Pakistanyň demirgazyk günbatarynda ýerleşýän turba geçirijisini nyşana aldy
Pakistanyň demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Haýber Pahtunhwa sebitiniň Lakki Marwat etrapçasynda partlama boldy
August 14, 2025

Howpsuzlyk güýçleri, terrorçylaryň Pakistanyň demirgazyk günbatarynda ýerleşýän uly turba geçirijine hüjüm gurandygyny mälim etdi.

Hüjüm sebäpli ýurduň iň uly welaýaty bolan Penjapda gaz üpjünçiliginiň kesilendigi nygtaldy.

Soňky aýlarda şuňa meňzeş wakalaryň başdan geçirilýändigini aýdan howpsuzlyk güýçleriniň metbugat sekretary Amir Han, çarşenbe güni ýurduň demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Haýber Pahtunhwa sebitiniň Lakki Marwat etrapçasynda güýçli partlamanyň bolandygyny nygtady.

Terrorçylaryň tebigy gaz turba geçirijisini ýarandygyny aýdan Han, partlama sebäpli Penjap welaýatynyň Mianwali etrapçasynda gaz üpjünçiliginiň kesilendigini ýatlatdy.

Bu waka Haýber Pahtunhwa sebitinde üç aýda guralan 4-nji hüjüm boldy.

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady.

Maslahat berilýär

Howpsuzlyk güýçleri hüjümden terror guramasy Pakistan Talybanyň TTP-nyň jogapkärdigini öňe sürdi.

Wakanyň jogapkärleriniň tussag edilmegi üçin sebitde gözleg işleri başladyldy.

 

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
