Şwesiýada metjitleriň birinde ýaragly hüjüm guraldy
Şwesiýanyň Yslam Federasiýasynyň başlygy bu hüjümiň anna güni namaz okaýan iki adam bilen "şahsy duşmançylygy" bolan bir adam tarapyndan guralandygyny we "jynsparazlyk" sebäbiniň ýokdugyny aýtdy.
August 16, 2025

Şwesiýanyň Polisiýa gullugy Erebru metjidiniň golaýynda anna güni namazdan soň bolup geçen hüjümde bir adamyň ýogalandygyny, başga bir adamyň bolsa ýaralanandygyny habar berdi. Bu waka guramaçylykly jenaýat toparlarynyň arasyndaky dawa bilen baglanyşyklydygy çak edilýär.

SVT News tarapyndan berlen beýanata görä, anna güni namazdan soň adamlar metjitden daşary çykyp barýarka birnäçe gezek ot açyldy.

Waka bilen bagly deslapky derňew başladyldy we sebitde polisiýa gullugynyň köp sanly operasiýasynyň dowam edýändigi, köp sanda halas ediş toparynyň, polisiýa işgäriniň we ýedi tiz kömek ulagynyň sebite gönükdirilendigi habar berildi.

“Hüjümiň jynsparaz maksady ýok"

Şwesiýanyň Aftonbladet gazeti tarapyndan berlen maglumata görä, Polisiýa gullugy hüjümiň ýaragly toparlar bilen arabaglanşyklydygyny çak edýär. Hüjümde metjidiň gönüden-göni nyşany alynmandygy, “aýratyn bir wakadygy” hasaplanýar.

Şwesiýanyň Yslam Federasiýasynyň başlygy Tahyr Akan Anadolu habarlar gullugyna hüjümiň metjide ýa-da jemagata gönükdirilmändigini we jynsparazlyk sebäpli däldigini aýtdy.

