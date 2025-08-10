Prezident R. T. Erdogan, Palestiniň Prezidenti Mahmud Abbas bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde, Ysraýylyň Gazany harby taýdan gözegçilik astyna almak barada kabul eden kararynyň asla kabul edilmejekdigini aýtdy.
Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýannama görä, iki lider şenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
Erdogan bilen Abbas telefon söhbetdeşliginde Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümleri we sebitde başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda pikir alyşdy.
Prezident Erdogan telefon söhbetdeşliginde Türkiýäniň Palestine goldaw bermäge dowam etjekdigini ýene-de bir gezek nygtady.
Fransiýanyň, Britaniýanyň we Kanadanyň Palestin döwletini ykrar etmek baradaky beýanatlarynyň diýseň möhümdigini aýdan Erdogan, Ysraýyly tankyt edýän Günbatarly ýurtlaryň sanynyň gün saýyn artýandygyna ünsi çekdi.