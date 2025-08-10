SYÝASAT
1 minut okamak
“Ysraýylyň Gazany basyp almak karary asla kabul edilmez”
Prezident R. T. Erdogan, Palestiniň Prezidenti Mahmud Abbas bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde, Türkiýäniň Gazada atyşygyň bes edilmegi üçin edýän tagallasyny dowam etdirýändigini aýtdy
“Ysraýylyň Gazany basyp almak karary asla kabul edilmez”
August 10, 2025

Prezident R. T. Erdogan, Palestiniň Prezidenti Mahmud Abbas bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde, Ysraýylyň Gazany harby taýdan gözegçilik astyna almak barada kabul eden kararynyň asla kabul edilmejekdigini aýtdy.

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýannama görä, iki lider şenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Erdogan bilen Abbas telefon söhbetdeşliginde Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümleri we sebitde başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda pikir alyşdy.

Prezident Erdogan telefon söhbetdeşliginde Türkiýäniň Palestine goldaw bermäge dowam etjekdigini ýene-de bir gezek nygtady.

Maslahat berilýär

Fransiýanyň, Britaniýanyň we Kanadanyň Palestin döwletini ykrar etmek baradaky beýanatlarynyň diýseň möhümdigini aýdan Erdogan,  Ysraýyly tankyt edýän Günbatarly ýurtlaryň sanynyň gün saýyn artýandygyna ünsi çekdi.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us