Kommunikasiýalar edarasynyň Dezinformasiýa garşy göreş merkezi, ysraýylly bir ministr bilen baglydygy öňe sürülen janyna kast ediş meýilnamasy bilen baglanşykly Ysraýylyň käbir habar beriş serişdelerindäki habarlary ret edip, ony Türkiyä garşy ýörite ýalan maglumat kampaniýasy hökmünde häsiýetlendirdi.
Beýanatda: "Ysraýyl ministrine garşy jenaýatçylykly hüjüm plany bilen baglylykda käbir Ysraýyl metbugatynda ýurdumyzyň adynyň agzalmagy, Türkiyä garşy ýörite dezinformasiýa kampaniýasynyň netijesidir" diýildi.
Merkez, Ysraýylyň metbugatynda täze waka hökmünde görkezilen ýagdaýyň aslynda sekiz aý ozal bolan bir hadysa bilen baglanyşyklydygyny nygtady.
Beýanatda: "Mundan başga-da, tussag edilen şahslaryň Türkiye bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny tassyklaýan beýanatlary Gyzyl Haç guramasynyň wekilleri tarapyndan tassyklanyldy" diýildi.
Merkez, bu habarlaryň esasy maksadynyň Türkiyäniň halkara sahnasynda abraýyna zeper ýetirmek we onuň Palestina babatyndaky syýasatyny gowşatmakdygyny öňe sürdi.
Beýanatda: "Bu habarlaryň esasy maksady, halkara sahnasynda Türkiyä garşy ýalňyş we ýörite niýetlenen pikir döretmek we şeýlelik bilen Türkiyäniň Palestina babatyndaky syýasatyny gowşatmakdyr" diýip habar berildi.
Ankara, halk köpçüligine we halkara guramalara Türkiyäni nyşana alýan "dezinformasiýa we gara propaganda tagallalaryna" ähmiýet bermezlik barada çagyryş berdi.
Türkiye, Gazadaky genosidiň başlangyjyndan bäri Ysraýylyň iň güýçli tankytçylarynyň biri bolup, Tel-Awiwi genosid etmekde ençeme gezek aýyplap, halkara kazyýetlerinde jogapkärçilige çekilmegini talap edýär.